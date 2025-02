Fim de semana na Capital promete mais dois esquentas de Carnaval

Segundo esquenta do Cordão Valu e Bloco Forrozeiros antecipam a folia

Com a chegada do Carnaval 2025, a cidade de Campo Grande já começa a vivenciar a energia da maior festa do ano. Para esquentar os ânimos dos foliões, os blocos de rua Cordão Valu e Forrozeiros MS organizam várias atrações carnavalescas para este fim de semana. No sábado, o público poderá curtir apresentações de samba, e no domingo, a animação fica por conta da banda Flor de Pequi.

O Cordão Valu, um dos blocos mais tradicionais de Campo Grande, prepara o segundo e último esquenta para o Carnaval 2025, que acontece no próximo sábado, 15 de fevereiro, na quadra da Escola de Samba Igrejinha, a partir das 19h. O evento promete reunir os foliões de sempre e também os que ainda não conhecem o bloco, mas estão prontos para mergulhar na folia. Os ingressos para o esquenta custam R$ 20, e a expectativa é de que o público se empolgue para o grande desfile oficial do bloco, que acontecerá na Esplanada Ferroviária nos dias 1º e 4 de março, sábado e terça-feira de Carnaval.

“Desde suas primeiras edições, o Cordão sempre celebrou a essência do carnaval de rua, com apresentações de marchinhas e sambas, além do uso de fantasias que resgatam a memória cultural do Brasil. Com uma proposta comunitária e colaborativa, o bloco mantém suas raízes enquanto atrai novos públicos, mantendo viva a história dos antigos carnavais”, destaca Silvana Valu.

O esquenta do Cordão Valu é uma oportunidade imperdível para os apaixonados por samba aprimorarem a ginga e o samba no pé antes das apresentações oficiais. Para animar ainda mais o público, o bloco escalou duas grandes atrações: o grupo Sambacaos e a bateria da Escola de Samba Igrejinha. A mistura do samba raiz com a bateria potente promete fazer todo mundo suar e sambar até o amanhecer.

O grupo Sambacaos é uma das atrações confirmadas para o esquenta. Nascido em Campo Grande, o Sambacaos traz uma proposta diferente, que une samba e futebol, duas grandes paixões dos brasileiros. O grupo surgiu inspirado na equipe de futebol amador Motim Futebol Caos, que luta contra o preconceito e as desigualdades sociais. Assim como no futebol, onde o Motim é conhecido por seu posicionamento contra o fascismo, no Sambacaos o compromisso com a luta contra a discriminação é essencial.

Julian Bonessoni, advogado e integrante tanto do Motim quanto do Sambacaos, explica que, nos campos de terra e nos palcos de samba, não há espaço para atitudes discriminatórias. O grupo surgiu no final de 2024 e se apresenta em espaços alternativos da cidade, levando o samba de roda a um público cada vez mais fiel. Para Julian, “samba e futebol têm tudo a ver”, pois ambos são manifestações culturais populares, cheias de história e emoção.

Junto com o Sambacaos, a bateria da Escola de Samba Igrejinha será responsável por trazer o ritmo intenso e contagiante do samba de rua. Conhecida pela sua energia vibrante, a bateria promete levar o público a outro nível de animação. O samba será tocado com toda a força da tradição, e a mistura com o samba raiz do Sambacaos vai garantir uma noite inesquecível para quem for ao esquenta.

Carnaval também é Forró

Além do esquenta do Cordão Valu, o Carnaval 2025 de Campo Grande também contará com o segundo esquenta do Bloco Forrozeiros MS. O evento está marcado para o próximo domingo, 16 de fevereiro, e será realizado na Esplanada Ferroviária, a partir das 19h. Para animar o público, a banda Flor de Pequi, conhecida na cena do forró local, será a grande responsável pela animação da noite.

O Bloco Forrozeiros MS tem ganhado cada vez mais adeptos em Campo Grande, e Karine Dias, uma das organizadoras do bloco, comemora o crescente interesse pela música de forró na cidade. “A cada evento, vemos mais e mais pessoas aderindo ao forró. Os bares estão abrindo mais espaço para as bandas, e isso fortalece nossa cena musical”, afirma Karine.

A banda Flor de Pequi, que irá se apresentar neste esquenta, traz o melhor do forró pé de serra. De acordo com Claudio Alves, “Dedo”, instrumentista da banda, o repertório preparado para o esquenta está repleto de composições autorais e clássicos do gênero. O grupo tem mais de cinco anos de história em Campo Grande, tocando o autêntico forró de raiz e conquistando cada vez mais o público local.

O primeiro esquenta do Bloco Forrozeiros MS, realizado no último fim de semana, foi um grande sucesso. Mais de 200 pessoas se reuniram para curtir o forró ao som da banda Ipê de Serra. Rafael Bahia, percussionista e cantor da banda, ficou surpreso com a quantidade de foliões que compareceram ao evento. “O público foi além do esperado, e conseguimos sentir um pouco do que será o bloco neste ano. Foi uma festa maravilhosa, com muita harmonia e sorrisos radiantes”, afirma Rafael.

O dia oficial do Bloco Forrozeiros MS será no dia 8 de março, a partir das 17h, na Esplanada Cultural, entre as ruas Doutor Temístocles e 14 de Julho. O evento promete ser um dos grandes destaques do Carnaval 2025 em Campo Grande, reunindo os amantes do forró para uma festa animada e cheia de energia positiva.

Com os dois esquentas já confirmados e uma programação cheia de atrações, o Carnaval 2025 promete ser inesquecível em Campo Grande. Se você é fã de samba, o Cordão Valu e o Sambacaos são os blocos ideais para se jogar na folia. Já os fãs de forró, podem contar com o Bloco Forrozeiros MS para garantir a diversão no ritmo do nordeste. Com essas duas grandes atrações, a cidade está pronta para viver um Carnaval de muita alegria, união e, claro, muita música.

Com os esquentas do Cordão Valu e do Bloco Forrozeiros MS, o Carnaval de Campo Grande começa a ganhar forma. As ruas já estão se preparando para receber os foliões, que irão se divertir ao som de diferentes ritmos e com muita animação. Nos próximos dias, os foliões terão mais uma chance de aquecer para o grande evento, e com certeza, o Carnaval 2025 será mais um capítulo inesquecível na história da festa de Campo Grande. Quem ainda não garantiu seu ingresso, deve correr para não perder essa festa que promete ser uma das mais animadas dos últimos tempos.

Amanda Ferreira e Carolina Rampi