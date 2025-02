Novo filme do MCU tem consolidação de Anthony Mackie e Harrison Ford como Hulk Vermelho

O ano mal começou e os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel já tem bons motivos para comemorar. A divulgação do primeiro trailer do aguardado “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, o trailer de “Thunderbolts” e a estreia hoje de “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, são motivos de sobra para ‘Marvete’ nenhum botar defeito.

Em “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, Anthony Mackie está de volta como Sam Wilson, que agora assume o traje do personagem-título e se vê no meio de um incidente internacional após se encontrar com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross, vivido por Harrison Ford. O novo Capitão América tem que investigar o que motiva uma conspiração global nefasta e deter os verdadeiros cérebros por trás do esquema que ameaça todo o planeta.

O longa acompanha a tensão política que surge da corrida global pelo ‘Adamantium’, famoso metal usado nas garras e no esqueleto do Wolverine que é descoberto no corpo do Celestial morto visto pela última vez em Eternos. No processo, o herói também precisa encarar ainda, o Hulk Vermelho.

O elenco conta também com dois veteranos de ‘O Incrível Hulk1’, Tim Blake Nelson, que enfim retorna ao MCU como o vilão O Líder, e a atriz Liv Tyler. Retornando de Falcão e o Soldado Invernal estão Danny Ramirez, que faz o novo Falcão, e Carl Lumbly, que interpreta Isaiah Bradley, um veterano que foi parte dos testes secretos para recriar o soro do supersoldado usado em Steve Rogers. O primeiro Capitão América. Xosha Roquemore e Shira Haas, como Sabra, completam o elenco.

A novidade é que, a ‘Sociedade Serpente’ também faz a sua estreia no MCU, liderada pelo carismático Giancarlo Esposito como Sidewinder. Esta organização criminosa ganha uma nova vida com Rosa Salazar como Diamondback e Jóhannes Haukur Jóhannesson como Copperhead, prometendo trazer uma perspetiva mais realista e moderna aos vilões clássicos. A direção fica por conta de Julius Onah (que já trabalhou com Spike Lee) e que dirigiu ‘O Paradoxo Cloverfield’ de 2018. O roteiro é de Julius Onah, Dalan Musson, Malcolm Spellman, Peter Glanz e Rob Edwards.

Em uma entrevista coletiva via ZOOM, organizada pela Disney com o site C7nema, o ator Anthony Mackie, não escondeu o orgulho ao estrear oficialmente como o Capitão América. “Foi como uma coisa de família, em que você vê esse personagem crescer e ter seu momento de brilhar. Fico feliz por ter conseguido fazer isso com uma série de estrelas e amigos com quem comecei”, disse Mackie.

Curiosidades

Troca de uniforme

“Capitão América: Admirável Mundo Novo” traz um novo traje para o protagonista Sam Wilson. Isso se deve ao simples fato de que o ator Anthony Mackie odiou o primeiro uniforme do personagem. Anthony Mackie falou sobre a troca de trajes em entrevista ao IGN. Questionado sobre o motivo de Sam Wilson ter abandonado o primeiro uniforme, apresentado na série Falcão e o Soldado Invernal (2021), ele respondeu sem pestanejar: “Falei para eles que nunca usaria aquela merda de novo, cara… Aquilo foi difícil. Com o calor, o suor, os óculos embaçados, foi impossível… Se chama ‘capuz’ e foi meu pior pesadelo, você não consegue fazer nada.”, disse o ator.

Harrison Ford no MCU

Esta é a primeira vez que o lendário ator de Hollywood Harrison Ford participa de uma produção do Universo Cinematográfico Marvel. Sua participação foi inesperada já que está substituindo o falecido ator, William Hurt como Thaddeus Ross. Ford também falou sobre seu personagem que se transformará no Hulk Vermelho. “Acho que temos a capacidade de mudar de forma entre essa condição Hulk e humanidade, mas esse não é realmente o meu departamento”, brincou Ford na conversa online. “Fiquei muito feliz com a oportunidade de brincar neste playground. Assisti aos filmes da Marvel e, aos atores de que realmente gostava, que realmente admirava, divertindo-se muito. Por isso, pensei: ei, quero um pouco disto”, disse o eterno Indiana Jones.

Sem Chris Evans

“Capitão América: Admirável Mundo Novo” marca o primeiro filme da franquia Capitão América sem o ator Chris Evans no papel do famoso herói. Julis Onah respondeu ao C7nema que o foco do filme está na consolidação de Wilson como o Capitão de que a Terra precisa. Trouxe ainda o aclamado ator Giancarlo Esposito para viver o Sidewinder. “O maior desafio (ao fazer sequências de ação) é garantir que estejas a oferecer algo novo, mas o grande trunfo aqui foi o Anthony Mackie como o Sam Wilson. Sabe, queria pensar muito sobre como contar a história da sua jornada emocional por meio da ação. Como apresentamos o nosso novo Capitão?”, questiona Onah. “O Wilson é alguém que, devido à sua escolha de ser o Capitão América, precisa improvisar. Ele tem que ser um pouco mais duro. Nós percebemos que ele vai dar conta dos obstáculos, não importa o que aconteça”.

Continuação de Falcão e o Soldado Invernal?

O filme foi anunciado no mesmo dia em que estreou a última temporada de Falcão e o Soldado Invernal. Sendo assim, o filme dá continuidade a alguns tópicos da série.

Ligação com “Guerras Secretas” e os X-Men

Julius Onah diz que a exploração do Adamantium que deve exercer grande influência em tramas futuras, como “Guerras Secretas” (2027). “[Neste universo] é muito frequente que as coisas comecem a partir de uma tecnologia emergente que pode ter implicações realmente positivas, mas também às vezes desconhecidas e assustadoras para o mundo. E o Adamantium é esse recurso realmente poderoso que, qualquer fã da Marvel sabe que desempenha um papel incrível neste mundo.”

O cineasta cita o filme como uma influência para o início da saga dos mutantes. “É o primeiro passo para uma grande jornada que está por vir no MCU, levando aos próximos filmes dos Vingadores e, claro, os mutantes farão parte dessa narrativa envolvendo este metal.”

Críticas

O filme já foi exibido para a imprensa internacional. Porém, contrariando a expectativa de muitos, as primeiras reações ao longa-metragem foram bastante divididas nas redes sociais, com alguns rasgando elogios à narrativa e outros saindo frustrados do cinema. Confira alguns comentários:

“Meio desapontado com ‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’. Há alguns momentos de ação bons e Anthony Mackie é um capitão bastante carismático – mas, tematicamente, tudo é profuso, muito complicado e sem sentido. Nada me convenceu totalmente. Uma tristeza”, lamentou Germain Lussier, do site Gizmondo

Herb Scribner gostou do que viu. “‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’, aqui estão algumas considerações: superdivertido. Convencido pela história. Acertou em cheio várias vezes para mim. Pareceu um filme do MCU que realmente importa. Bastante coesão. Mackie arrasa, [Harrison] Ford está ótimo”.

Para Cris Parker ficou faltando algo.“‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’ é um filme divertido com sequências de ação decentes e alguns momentos de destaque. No entanto, não atingiu o nível emocional ou narrativo que eu esperava. Adorei Mackie como o Capitão e apreciei o tom mais sério, mas parecia um pouco vazio”.

“‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’ é um monte de coisas: algumas boas, outras OK. É emocionante, oferece uma mensagem valiosa em um momento divisivo, é um retorno à forma do MCU principal após uma série de decepções e é um dos primeiros a progredir na própria história do MCU pós-Ultimato”, disse Hoai-Tran Bui.

‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’ estreia em todos os cinemas hoje e a classificação indicativa é para maiores de 13 anos. O filme recebeu esta classificação por conter violência, ação e linguagem forte.

