Prazo para empresas quitarem dívidas com a União com desconto termina nesta sexta

Renegociação oferece abatimento expressivo e parcelamento estendido para débitos de até R$ 45 milhões

Empresas com débitos inscritos na dívida ativa da União têm até esta sexta-feira (21) para aderir às condições facilitadas de regularização. A ação, que integra a Semana Nacional de Regularização Tributária, é voltada a pessoas jurídicas que devem até R$ 45 milhões e buscam formas menos onerosas de quitar suas pendências.

Os benefícios incluem descontos que podem reduzir até 65% do valor de juros e multas, além da possibilidade de dividir o saldo restante em até 114 parcelas mensais. Mesmo quem já teve parcelamentos anteriores cancelados ou processos judiciais em curso pode participar.

A proposta faz parte da política de transação tributária, criada para estimular acordos em casos considerados difíceis de recuperação. Ao facilitar o pagamento, a medida busca não apenas reduzir a inadimplência, mas também evitar que empresas fechem as portas — ajudando, assim, a preservar empregos e movimentar a economia.

Os interessados devem formalizar a adesão por meio do site Regularize.

