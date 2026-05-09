Cultura e gastronomia marcam Feira da Bolívia neste domingo (10)

A tradicional Feira da Bolívia realiza neste sábado, 10 de maio, uma edição especial em comemoração ao Dia das Mães. O evento, que acontece sempre no segundo domingo de cada mês no bairro Coophafe, celebra também seus 21 anos de história em Campo Grande, consolidado como um dos principais espaços de valorização da cultura, do artesanato e da economia criativa da Capital.

Ao longo da manhã, o público poderá aproveitar uma programação diversificada, com música ao vivo, gastronomia, artesanato e atrações culturais. Um dos organizadores da feira, Sérgio Maidana, destaca que atualmente cerca de 140 expositores participam do evento e reforça que a essência da feira continua ligada ao trabalho autoral dos artesãos e empreendedores.

“A feira nasceu originalmente do artesanato, das pessoas que produzem as próprias peças. É isso que mantém a identidade dela até hoje”, afirma.

A gastronomia também se tornou um dos grandes atrativos da feira e ocupa aproximadamente 20% dos espaços. O público encontra opções variadas em um mesmo ambiente, como sushi, cuscuz, macarrão pantaneiro e diversas especialidades regionais e culturais.

Além da programação especial de Dia das Mães, a edição deste mês contará ainda com um festival de vinil, ampliando a diversidade cultural do evento. As apresentações musicais começam às 9h e seguem até às 14h, reunindo artistas locais em shows ao vivo com repertórios variados.

Criada há mais de duas décadas pela colônia boliviana em Campo Grande, a Feira da Bolívia ampliou sua proposta ao longo dos anos sem perder suas raízes culturais. Hoje, o espaço reúne expositores de artesanato, moda, costura customizada, gastronomia regional, antiguidades, discos de vinil, acessórios, arte em madeira, pinturas, gravuras, colecionismo, cultura geek e pop, brinquedos infantis, além da venda de plantas, flores e diversos produtos autorais.

Serviço

Feira da Bolívia – Edição Especial Dia das Mães

Data: Sábado, 10 de maio

Horário: Das 9h às 14h

Local: Rua Aníbal de Mendonça – Bairro Coophafe, Campo Grande/MS

Entrada gratuita