Filme “Malu” abre sessão do Cine Sesc com drama sobre memória, família e novos caminhos na vida

Ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla

A programação do Cine Sesc apresenta hoje (11), às 19h, a exibição do filme Malu, dirigido por Pedro Freire. A produção brasileira de 2024 tem duração de 100 minutos e classificação indicativa de 14 anos, trazendo ao público um drama marcado por conflitos familiares, lembranças do passado e a busca por novos caminhos na vida.

A trama acompanha Malu, personagem interpretada por Yara de Novaes, uma atriz que enfrenta um período de dificuldades pessoais e profissionais ao chegar aos 50 anos. Desempregada e vivendo em uma casa simples na periferia do Rio de Janeiro, ela convive diariamente com tensões dentro de casa, dividindo o espaço com a mãe, que apresenta atitudes preconceituosas, e lidando com uma relação conturbada com a própria filha.

Enquanto enfrenta esse ambiente familiar cheio de conflitos, Malu também precisa lidar com as lembranças de um passado artístico que contrasta com sua realidade atual. Entre frustrações, memórias e desafios emocionais, a personagem tenta encontrar maneiras de reconstruir sua trajetória e recuperar o sentido de sua carreira e de sua identidade.

Ao longo da narrativa, encontros inesperados e momentos de reflexão levam a protagonista a repensar sua história e suas escolhas. O filme constrói um retrato sensível sobre resiliência, autoconhecimento e a possibilidade de recomeçar, mesmo diante das dificuldades e das marcas deixadas pelo tempo.

Serviço: A exibição acontece hoje (11), às 19h, no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200, no Centro de Campo Grande (MS). Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.