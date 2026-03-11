Nenhum de Nós e Biquini Cavadão prometem noite de clássicos na Capital em Abril

Bandas celebram seus legados trazendo nostalgia aos antigos fãs do Rock Brasil

Campo Grande recebe no dia 11 de abril uma noite dedicada ao rock nacional com os shows de Nenhum de Nós e Biquini Cavadão. O evento acontece no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, e terá abertura às 19h30 com DJ Peagaa, preparando o público para uma maratona de grandes sucessos que marcaram gerações.

Às 21h30, Nenhum de Nós sobe ao palco com seus clássicos, seguido por Biquini Cavadão às 23h30, prometendo energia e nostalgia aos fãs presentes. A proposta é celebrar o legado dessas bandas, trazendo hits que atravessaram décadas e continuam conquistando novas plateias.

Todos os setores do evento contam com open bar, garantindo uma experiência completa para o público adulto. O evento é restrito a maiores de 18 anos e oferece diferentes opções de ingressos, incluindo mesas, bistrôs e área VIP, com preços que variam conforme o setor escolhido.

Os ingressos podem ser adquiridos presencialmente no stand Pedro Silva Promoções, localizado no Comper Jardim dos Estados, de segunda a sábado, das 13h às 19h, ou online pelo site. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 99296-6565. O evento é realizado por Pedro Silva Promoções em parceria com Jamelão.