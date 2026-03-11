Projeto Diálogos do Forró promove aulas para iniciantes em Dourados

Iniciativa realiza encontros e propõe, além da prática da dança, reflexões sobre história, identidade e tradição do forró

O projeto cultural Diálogos do Forró realiza em março uma programação especial dedicada ao ensino e à valorização do forró em Dourados. A iniciativa propõe três encontros voltados ao aprendizado da dança, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e praticar um dos ritmos mais marcantes da cultura popular brasileira.

As aulas acontecerão nos dias 11, 18 e 25 de março de 2026, sempre das 19h às 20h, no espaço do Vira Lata Bar, localizado no centro da cidade. A atividade foi organizada especialmente para pessoas que desejam dar os primeiros passos no forró, em um ambiente acolhedor e descontraído.

Idealizado e realizado por Ana Vieira, Erico Bispo e Joice Leite, o projeto busca fortalecer a presença do forró na cena cultural local por meio de ações que estimulem a participação da comunidade. As vagas para as aulas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 99176-9741. O Vira Lata Bar fica na Rua Albino Torraca, nº 427, no Centro de Dourados (MS).

Ideia cultural

Para o Jornal O Estado, uma das idealizadoras da iniciativa, Ana Vieira, explicou que o projeto Diálogos do Forró nasceu com a proposta de incentivar e ampliar a presença do forró na cena cultural de Dourados.

Segundo ela, a iniciativa é independente e foi criada por ela, Erico Bispo e Joice Leite a partir da percepção de que, apesar de ser uma expressão muito forte na cultura brasileira, a cidade ainda possui poucos espaços voltados à prática, ao aprendizado e ao debate sobre essa dança popular.

“O Diálogos do Forró surge justamente desse desejo de criar oportunidades para que mais pessoas se aproximem do forró. A ideia é que ele seja visto não apenas como uma dança, mas como uma manifestação cultural que carrega história, memória e identidade. Queremos fortalecer o acesso às danças populares e promover encontros que incentivam a convivência, a troca de experiências e a valorização dessa tradição”, explica Ana.

Aulas

As atividades do projeto foram organizadas para apresentar aos participantes os fundamentos do forró a partir de ritmos tradicionais que compõem essa manifestação cultural, como arrasta-pé, baião e xote, além de referências de outras danças populares brasileiras que dialogam com esse universo.

“As aulas foram planejadas especialmente para quem quer dar os primeiros passos no forró. Durante os encontros, além da prática da dança, também abrimos espaço para conversar sobre a origem do forró, as diferentes formas que ele assume e a importância dessa manifestação dentro da cultura popular brasileira.A ideia é que as pessoas não apenas aprendam a dançar, mas também compreendam o contexto cultural que envolve essa tradição”, explica Ana.

A proposta das aulas é oferecer uma introdução acessível para quem está começando, trabalhando elementos como condução, ritmo e musicalidade em um ambiente pensado para acolher novos praticantes.

“O nosso objetivo é criar espaços onde o forró possa ser vivido de diferentes maneiras. Por isso promovemos aulas, oficinas, encontros e momentos de dança que permitem às pessoas conhecer, praticar e se conectar com essa tradição cultural, fortalecendo a presença do forró na cidade”, complementa.

Cultura do Forró

O projeto busca ampliar o alcance do forró em Dourados por meio de ações realizadas em diferentes espaços da cidade, com atividades abertas que possibilitam a participação de públicos variados. A proposta é levar a dança para ambientes culturais, educativos e de convivência, criando oportunidades para que mais pessoas tenham contato com essa expressão da cultura popular.

“Também temos buscado nos aproximar do público mais jovem por meio de ações dentro das universidades. No ano passado realizamos oficinas na UFGD e na UEMS, o que ajudou muitos estudantes a conhecer o projeto e a continuar participando das nossas atividades. Essa aproximação é importante para manter o forró vivo entre as novas gerações”, afirma a idealizadora.

O projeto parte da ideia de que o forró ultrapassa o campo da dança e se insere como uma importante manifestação cultural ligada à história e às identidades coletivas. A partir dessa perspectiva, as atividades propostas procuram estimular não apenas a prática da dança, mas também reflexões sobre memória, migração e os caminhos que fizeram o forró se espalhar e se transformar em diferentes regiões do país.

“O Diálogos do Forró busca mostrar que o forró carrega histórias e experiências que fazem parte da formação cultural brasileira. Quando promovemos encontros e momentos de conversa, queremos incentivar esse olhar mais amplo sobre a cultura. Em Dourados, esse processo também passa por reconhecer a diversidade da cidade e valorizar as formas próprias que o forró assume aqui, ganhando características que refletem o nosso território”, finaliza.

Serviço: As aulas acontecerão nos dias 11, 18 e 25 de março de 2026, sempre das 19h às 20h, no Vira Lata Bar, localizado na Rua Albino Torraca, nº 427, na região central de Dourados (MS). As vagas são limitadas e os interessados em participar podem obter mais informações e realizar a inscrição pelo telefone (67) 99176-9741.

Amanda Ferreira