Figurinha das meninas? Carmed lança edição especial para Copa do Mundo

A Copa do Mundo de Futebol de 2026 pode até não estar prometendo no futebol, mas no marketing ela ganha o coração dos brasileiros. De roupas ao clássico álbum de figurinhas, a Cimed, marca multinacional de beleza resolveu apostar em algo diferenciado, buscando o público ficcionado em cosméticos: ‘Carmed Seleções Surpresa’.

A novidade é que o produto segue as linha de ‘figurinhas colecionáveis’, com sabores exclusivos inspirados em sete países campeões mundiais e os consumidores só descobrirão qual país adquiriram após abrir a embalagem. O produto é incolor, e traz como inspiração um prato gastronomico típico do país que são: goiaba (Brasil), alfajor (Uruguai), strudel de maçã (Alemanha), crème brûlée (França), churros (Espanha), Tiramisu (Itália) e chá inglês (Inglaterra). A linha entra no mercado como um ‘album de figurinhas’ da beleza.

“É uma marca que as pessoas colecionam, comartilham e se identificam. Com o lançamento da Carmed Seleções levamos essa força para dentro do universo do maior evento de futebol do mundo, traduzidno esse território em uma experiência concreta, que une emoção, descoberta e colecionismo”, destacou a vice-presidente da Cimed, Karla Felmanas.

A Cimed atualmente é conhecida principalmente pelo Carmed, que explode em campanhas publicitárias. A marca já lançou parcerias com as balas FINI, Bauducco, Coca-Cola e até mesmo com a cantora sertaneja Ana Castela, com os mais diversos sabores.

Nas redes sociais, a brincadeira de abrir o pacote e descobrir na hora qual sabor – e país – você tirou, conquistou as influenciadores do nicho da beleza. No instagram, o item bombou, principalmente com as reações ao abrir o produto, que é famoso entre crianças e adolescentes. Inclusive, há quem propõe a troca, assim como acontece com as figurinhas, para quem tirou o sabor repetido.

Em Campo Grande, o jornal O Estado entrou em contato com lojas de cosméticos para saber mais sobre a nova linha, mas ainda não há estoque disponível.

Comum em farmácias, o produto foi encontrado com valores que variam entre R$ 19,90, na farmárcia Ultra Popular, no Bairro Parati, na Preço Popular e R$ 29,90 na rede São Leopoldo, no Trevo Imbirrusu. Nas farmácias do Grupo Mais, o valor sobe para R$ 39,90.

Já na Pague Menos, o item até pode ser encontrado no site, mas em Campo Grande a novidade deverá chegar só na próxima segunda-feira (18); na loja da Avenida Arquiteto Rubens Gil, na Chácara Cachoeira, serão apenas 14 unidades do produto. Conforme uma vendedora da loja, que não quis se identificar para a reportagem, produtos ligados a Copa do Mundo de Futebol costumam vender ‘como água’.

“Serão poucas unidades, então provavelmente não sobrará. No caso das figurinhas, lancei no sistema ontem 48 pacotes, e no momento temos 24. Já os álbuns não temos mais”, disse uma vendedora que não quis se identificar para a reportagem.

Na unidade da Avenida Eduardo Elias Zahran, também não há sinal do Carmed da Copa, apenas das linhas já existentes, como o das balas FINI e Coca-Cola. Porém nas farmacias da Preço Popular localizadas na região central já está com estoque disponíveis para venda com os protetores sortidos. Apesar da proposta inovadora, os pedidos estão saindo mais de forma online, com opções para retirada em todas as unidades da farmácia, conforme os operadores destacaram para a reportagem.

“Aqui também vendemos o álbum de figurinha e os pacotes. Assim que chega na unidade tudo vai embora, o pessoal fica louco atrás, não sobra nada nas prateleiras. Tudo que sobrou relacionado a Copa é o desodorante da marca Rexona. Quando o Carmed chegar vai ser assim também, não vai sobrar”, disse outra vendedora.

Por Carolina Rampi

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