Sesc Teatro Prosa recebe programação cultural nesta semana

Entre os dias 21 e 23 de maio, o Sesc Teatro Prosa promove uma programação especial voltada à valorização da arte e da cultura em Campo Grande. Com atrações gratuitas de música, dança e teatro infantil, o espaço recebe artistas sul-mato-grossenses em apresentações abertas para toda a família. Os ingressos serão disponibilizados gratuitamente pela plataforma Sympla.

A abertura da programação acontece no dia 21 de maio, às 19h, com o show “Continental Sul”, apresentado pelo grupo El Trio. Com quase uma década de trajetória, o trio leva ao palco uma proposta musical inspirada no jazz tradicional sul-mato-grossense, explorando referências culturais e geográficas da região em uma apresentação marcada por elementos poéticos e simbólicos. A classificação indicativa é livre.

No dia 22 de maio, também às 19h, a dança toma conta do teatro com o espetáculo “Relicário de Mim”, protagonizado por Frantielly Khadija, sob direção de Chico Neller. A obra propõe uma reflexão delicada sobre identidade, memória e existência, conduzindo o público por uma experiência sensível construída a partir das pequenas relíquias que compõem a trajetória humana. A apresentação também tem classificação livre.

Encerrando a programação, no dia 23 de maio, às 16h, o público infantil poderá conferir o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, do grupo Fulano di Tal. Inspirada na obra do poeta Manoel de Barros, a montagem mistura palhaçaria e teatro de objetos em uma celebração da infância e da imaginação. O Sesc Teatro Prosa está localizado na Rua Anhanduí, 200, no Centro de Campo Grande.

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