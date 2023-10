Festival Universitário da Canção amplia prazo de inscrições até 15 de outubro

Os interessados em participar do tradicional Festival Universitário da Canção (FUC) 2023 têm até o dia 15 de outubro para enviar a submissão. As inscrições são gratuitas e os artistas podem se inscrever em duas categorias: câmara e canções populares. O concurso é realizado pela UFMS desde 1987 e reúne canções autorais que representam o Mato Grosso do Sul.

O pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes, explica que o prazo foi ampliado devido ao ataque cibernético sofrido pela Universidade, mas também para atender aos pedidos dos participantes. “Juntando a demanda da comunidade para prorrogar o prazo com a impossibilidade de concluir as inscrições no cronograma devido ao ataque que sofremos, a gente prorrogou o prazo com uma folga para o dia 15 de outubro, para que todos aqueles que ainda queiram se inscrever, possam fazer”, detalha.

Segundo o pró-reitor, o evento gera oportunidades para os artistas participantes e é um marco cultural para o Estado. “O FUC é uma grande vitrine da produção sul-mato-grossense, a gente tem um registro do nosso tempo e da música da época, então é muito importante como legado. A participação também tem um impacto prático na vida dos artistas. Os testemunhos dos vencedores de edições anteriores é que, depois de ganhar o FUC, eles passaram a ter mais oportunidade de trabalho”, reforça.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas no portal do FUC UFMS 2023. Para participar, os artistas devem se inscrever em uma das categorias disponíveis: canção popular e canção de câmara. Cada inscrito pode submeter apenas uma música original e inédita em cada categoria, mas pode ser co-autor de outras produções. As produções devem ter duração máxima de cinco minutos.

A categoria canção popular abarca composições de gêneros como samba, chamamé, rock, heavy metal, sertanejo, bossa nova, guarânia, gospel e forró. Já na categoria canção de câmara, podem ser submetidas composições musicais com letra, melodia e acompanhamento instrumental, vinculadas à tradição erudita.

A comissão avaliadora irá selecionar 18 canções finalistas, que serão gravadas no Teatro Glauce Rocha e os vídeos veiculados no canal da TV UFMS. A votação popular ocorre nos meses de novembro e dezembro. Já a premiação final, com transmissão ao vivo pelo canal da TV UFMS, será no dia 19 de dezembro.

Os participantes concorrem a R$32 mil em prêmios, distribuídos nas categorias Prêmio de Público – Canção Popular; Prêmio de Público – Canção de Câmara; Prêmio Melhor Intérprete; Prêmio Melhor Compositor; Prêmio Compositor revelação; e Prêmio de Melhor Letra de Canção Popular. O Festival Universitário da Canção é uma iniciativa da UFMS em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura de Campo Grande e a TV Morena.

