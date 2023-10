Exposição “Gênese” abre temporada na Casa da Cultura UEMS – Espaço Guaraoby

A Casa da Cultura – Espaço Guaraoby da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) convida a todos para a abertura da exposição “Gênese”, de Brenda Postaue e Elias de Aquino. O lançamento da exposição ocorre nesta sexta-feira, 06 de outubro, às 18h, na Casa da Cultura. A exposição segue aberta para visitação até 20 de outubro.

A exposição “Gênese” conta com trabalhos recentes e antigos dos artistas, promovendo diálogo entre diferentes momentos de produção. A programação da abertura também conta com a exibição do documentário Petrolatum – Tudo à Terra Volta. A música fica por conta de Angel, que traz o MPB em voz e teclas.

Os gestos de retorno e retomada vêm assumindo na contemporaneidade o caráter contraditório de possibilidade de amanhã; a fundação de sistemas, epistemes, ecologias e práticas sociais de futuro a partir de olhares para o passado sugere a absorção de saberes decoloniais, tempos espiralares e eternos retornos que orbitam o pensamento ocidental contemporâneo.

O início pode ser conceituado como aquilo que surge antes e que dá a partida; os trabalhos apresentados em Gênese tem a ideia de princípio como poética, símbolo, processo produtivo e/ou ponto de partida, instrumentalizando o tempo, articulando múltiplas propostas de cosmogonias, primórdios, começos, pretéritos, assim como possibilidades de atualização do futuro a partir de lugares iniciais, gerações espontâneas, desconstruções e linhas nômades.

Para tal, a exposição traz um recorte de produção que permeia noções plurais de passado, instaurando uma temporalidade híbrida: elementos da história pré-escrita, alterações geológicas milenares, cosmologias de criação do mundo e memórias nostálgicas pessoais se misturam em construções e narrativas cronologicamente diversas que fragmentam o fluxo comum do passado, confrontando-o.

Casa da Cultura UEMS – Espaço Guaraoby Horário de Funcionamento: segunda à sexta: 7h30 às 21h30 | sábado: 8h às 12h Endereço: R. Monte Alegre, 1955 – Vila Progresso, Dourados – MS, 79825-040 E-mail: [email protected] | Contato: 67 -3902-2636

Leia mais: UEMS abre inscrições para vestibular com 811 vagas em diversos cursos

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.