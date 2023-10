Funsat em ação ofertará mais de 300 vagas em paceria com rede de supermecados

Na próxima terça-feira (10), A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realizará mais uma edição do Funsat em Ação. Serão ofertadas 389 vagas em 14 funções. A ação é realizada em parceria com o grupo pereira (Fort Atacadista e Comper) e acontecerá na Praça Ary Coelho, das 8h às 14h.

Vagas

Operador de caixa (120); repositor (35); padeiro (9); auxiliar de perecíveis (128); técnico em carnes (8); operador de loja (30); atendente de açougue (6); auxiliar de carga e descarga (9); auxiliar de cozinha (4); auxiliar de padaria (10); sushiman (2); auxiliar de prevenção (19); promotor de carnes (5); cozinheiro (4).

Os candidatos devem levar ao processo seletivo, o currículo, documentos pessoais oficiais

com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

