Drº Sandro Benites homenageia o Portal O Estado de MS e fala sobre a vida política

O vereador pelo partido Patriota (Patri) e também médico há muitos anos por Campo Grande, Drº Sandro Trindade Benites resolveu dar ao Portal O Estado de MS nesta segunda-feira (20), uma moção de gratulação para a equipe de comunicação da Capital.

Presencialmente, o nutrólogo há mais de 30 anos em contato com a medicina revelou sua admiração pelos profissionais da área de comunicação e seu sentimento de empatia com o empresário Jaime Valler.

“Ao longo de 18 meses que recebemos o direito na Câmara de entregar menções honrosas, O Estado MS é o primeiro jornal de Campo Grande a receber essa homenagem.”

Durante a entrevista, o médico contou que o partido Patriota preparou uma equipe para lançar dois pré-candidatos para deputado estadual em 2022. O Dr. Sandro aceitou a proposta e conta que mês passado, percorreu 40 cidades do interior e percebeu o desenvolvimento nas cidades e que “o povo daqui é trabalhador.”

Dia a dia como vereador

Segundo o doutor, ele divide a semana entre a política, com palestras, treinamento e o trabalho na Câmara dos Vereadores. “Vivo intensamente o mundo da política e nunca me senti tão útil, sempre me espelhando em pessoas que fazem o bem.”

Doutor em toxicologia, Sandro contou sobre sua preocupação com a banalização do uso do álcool e drogas entres os jovens, adultos e até crianças. Para ele, a solução não está somente em palestras, mas com mais opções de esporte, educação e lazer para a juventude.

Na entrevista, ele conta que visitou comunidades terapeutas e se deparou com dezenas de homens e mulheres que, segundo ele, 2 a 3% se recuperam do vício. “Conheço um professor de matemática do Jardim Los Angeles que há 20 anos criou o “Projeto Terra Morena” para a população carente da região e hoje a ação conta com 33 modalidades esportivas.”

Por fim, o vereador afirmou que nas próximas eleições o eleitor deve ficar mais atento com os candidatos, porque segundo ele, é comum ver cargos ficando maiores do que as pessoas no ambiente político. O brasileiro precisa parar de eleger os candidatos que somente falam dos seus projetos futuros e analisar de fato o que cada candidato já fez.