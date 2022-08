Frio combina com…Sopa! Confira a receita de sopa com mandioca

Com o friozinho ainda presente em MS, o clima pede uma boa comida, com sabor e cara de aconchego. E o que melhor nesse período do que uma comida quentinha? Confira agora esta receita de sopa que leva mandioca e linguiça e aproveite para se esquentar embaixo das cobertas.

Ingredientes:

500 g de Mandioca

1 unidade de Linguiça defumada

1 unidade de Tomate sem sementes

1 unidade de cebola picada

sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Água

Modo de Preparo:

Em uma panela de pressão coloque a mandioca, o tomate, um pouco de sal e água até cobrir 2 dedos acima da mandioca. Feche a panela e coloque em fogo alto. Quando pegar pressão abaixe o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 20 minutos.

Enquanto isso retire a pele da linguiça e corte como preferir. Em uma frigideira em fogo baixo acrescente a linguiça e espere deixar soltar a gordura. Mexa de vez em quando. Quando ela estiver bem frita acrescente a cebola picada. Frite bem. Reserve.

Quando passar o tempo da panela no fogo deixe a pressão sair completamente. Abra a panela de pressão e retire o fiapo interno da mandioca. Transfira para o liquidificador. Bata muito bem

Transfira a sopa novamente para a panela. Adicione a linguiça refogada com a cebola e tempere com sal e pimenta do reino a gosto.Volte ao fogo para esquentar bem.

Se a sopa ficar muito grossa é só acrescentar um pouco mais de água. Se a sopa ficar rala é só levar ela para o fogo e deixar ferver por uns 10 minutos.

Receita por Cook’n Joy.