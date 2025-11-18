Festival Regional Sesi de Robótica chega a Campo Grande com ciência, tecnologia e muita diversão

Prepare-se: vem aí o Festival Regional Sesi de Robótica – Etapa Mato Grosso do Sul, o maior encontro de robótica educacional do Estado. Nos dias 28 e 29 de novembro, o ginásio Moreninho, em Campo Grande, vai se transformar em um verdadeiro palco da ciência, tecnologia e inovação, reunindo estudantes, educadores, famílias e curiosos de todas as idades.

Com entrada gratuita, o evento traz a temporada global FIRST AGE – Inspired by Archaeology, que convida os participantes a explorar a arqueologia como fonte de descobertas e inspirações tecnológicas. A programação inclui todas as modalidades oficiais: FLL (FIRST LEGO League Challenge), FTC (FIRST Tech Challenge), FRC (FIRST Robotics Competition), STEM Racing (antigo F1 in Schools, agora como competição independente integrada ao Festival).

São esperados mais de 360 estudantes competidores e cerca de 2 mil visitantes durante os dois dias de evento. As mais de 30 equipes inscritas irão representar cidades de Mato Grosso do Sul e da Bahia.

O evento conta com a participação de estudantes de escolas do Sesi e da rede pública, além de atrair entusiastas da tecnologia, lideranças locais e o público em geral.

Esta será a primeira vez que Mato Grosso sedia uma etapa regional dos torneios de robótica. A competição dá vagas diretas à etapa nacional da temporada nas modalidades FLL e FTC.

Um mergulho no futuro (e no passado!)

Muito além da competição, o Festival Regional Sesi de Robótica tem como missão promover a educação STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática) de forma criativa e envolvente. Inspirados pela arqueologia, os times terão o desafio de reconstruir o passado para projetar o futuro – uma jornada que une ciência e imaginação.

Programação

28/11 – a partir das 08h00 – Cerimônia de abertura + primeiras rodadas de competições e demonstrações (FLL, FTC, FRC e STEM Racing)

29/11 – a partir das 08h00 – Competições finais + cerimônia de premiação

