Suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas são presas em flagrante em Dourados

Duas mulheres suspeitas de envolvimento em esquema de tráfico de drogas foram presas em flagrante na manhã desta terça-feira (18). A ação aconteceu em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande e foi realizada pela DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).

A prisão foi resultado de monitoramento com o objetivo de identificar os principais fornecedores e distribuidores da região. Durante as investigações, os agentes descobriram que uma das suspeitas, de 28 anos, seria responsável por armazenar e distribuir drogas na cidade de Dourados e cidades vizinhas. Ela já teria passagens anteriores por tráfico de drogas e continuava a se dedicar às atividades ilícitas.

Com base em uma investigação financeira prévia, verificou-se que a mulher, apesar de desempregada, ostentava uma vida luxuosa, com carro e casa de alto padrão. A partir disso, foi identificada uma “laranja”, de 40 anos de idade, que era utilizada por ela para dissimular seu patrimônio, bem como suspeitava-se de que armazenava a droga, a mando da outra mulher.

A partir dessas informações, iniciaram-se as diligências de acompanhamento das suspeitas e durante a investigação, na residência da mulher de 40 anos, os policiais apreenderam aproximadamente 1,890 kg de cocaína, distribuídos em um tablete e 18 porções prontas para comercialização.

Em continuidade às diligências, os policiais se deslocaram até a residência da segunda suspeita, onde foram apreendidos dois aparelhos de balança de precisão, embalagens plásticas utilizadas para o fracionamento de entorpecentes, anotações relacionadas à venda de drogas, além de quantia em dinheiro.

Buscando reprimir financeiramente a dupla criminosa, ainda foram apreendidos veículo e motocicleta, em razão dos fundados indícios de que os bens foram adquiridos a partir dos ganhos ilícitos. O valor dos veículos somados é de R$143.000,00.

As duas mulheres foram presas em flagrante e conduzidas à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, onde foram autuadas pelo crime de tráfico de drogas.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema, bem como estrangular financeiramente as organizações criminosas que atuam na região de fronteira.

