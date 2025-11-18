Polícia Civil confirma que corpo achado no Rio Paranaíba é de jovem desaparecido desde outubro

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul confirmou, nesta terça-feira (18), que o corpo encontrado no último sábado (15) às margens do Rio Paranaíba, em Paranaíba, pertence a Nadson Bispo dos Santos, desaparecido desde 31 de outubro.
A identificação foi possível após análise das impressões digitais realizada pelos Peritos Papiloscopistas da URPI/Paranaíba. O delegado Gustavo Fernal, responsável pela 1ª Delegacia de Polícia da cidade, informou que o reconhecimento foi oficializado por laudo técnico.
As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte do jovem.
Nadson foi encontrado por pescadores na tarde de sábado na margem sul-mato-grossense do Rio Paranaíba, próximo à região conhecida como Ilha do Garnica, aproximadamente 12 quilômetros da ponte Porto Alencastro, que liga Mato Grosso do Sul a Minas Gerais.