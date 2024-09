Homem é preso por importunar sexualmente jovem de 15 anos e atear fogo em residência

Na noite de terça-feira(24), um homem 48 anos foi preso por ameaçar, importunar sexualmente e atear fogo em residência de uma mulher na rua São José, no Horto Florestal, no município de Nova Andradina.

De acordo com informações do site Ivinoticias, a mulher isse que o homem teve uma vida conjugal com sua mãe durante vinte anos. No entanto, depois do falecimento da mesma, o homem continuou morando na mesma casa apenas por pouco tempo edepois abandonou tudo e foi morar na rua.

A ocorrência.

Na terça-feira, por volta das 19h00min, o acusado chegou sob efeito de alcóol na casa e xingando uma menina de 15 anos. A vítima assustada, se trancou no quarto e foi seguida pelo homem, que batia na eforçava entrada.

Ele ainda teria perguntado qual a cor da calcinha da menina e insistia para ela abrir a porta alegando que faria coisas maliciosas. A menina avisou a madrinha, que logo chegou na casa também xingando o homem, já que o mesmo, estava fazendo baderna na residência, jogando utensílios de cozinha no chão e ameaçando agredir a menor.

Ele acabou saindo após a chegada da mulher, mas voltou e ateou fogo na residência para depois fugir de novo.

O Corpo de Bombeiro Militar teve que controlar o fogo na residência. A mulher que anunciou o crime polícia foi as buscas do criminoso. Ele acabou sendo encontrado na Rua São José.

Ambos foram levados até a Delegacia de Polícia local.

