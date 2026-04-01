É hoje! No Festival do Peixe, dupla Guilherme & Santiago lidera programação gratuita na Capital

Show acontece hoje, às 20h na Feira Central, abrindo cinco dias de evento

A dupla sertaneja Guilherme & Santiago será uma das principais atrações do 17º Festival do Peixe, que ocorre na Feira Central de Campo Grande. O show está marcado para quarta-feira, 1º de abril, a partir das 20h, com entrada gratuita para o público.

Com mais de 30 anos de carreira, os irmãos conquistaram fãs com sucessos do sertanejo romântico, como “E Daí?”, “Jogado na Rua” e “Meia-Noite e Meia”. A apresentação faz parte da programação cultural do festival, que combina música, gastronomia e atividades voltadas à valorização da tradição regional.

O Festival do Peixe já se consolidou no calendário cultural da Capital, atraindo milhares de visitantes todos os anos à Feira Central. O evento destaca pratos à base de peixe e a culinária típica da região, movimentando comerciantes e fortalecendo o setor gastronômico local.

O que é a festa do peixe?

Além do show, o festival oferece uma série de atividades, como oficinas, degustações e apresentações culturais, que reforçam o caráter familiar e de celebração da cultura sul-mato-grossense. O evento também é uma oportunidade para moradores e turistas conhecerem mais sobre a tradição e os sabores da região.

A organização recomenda que o público chegue com antecedência para garantir lugar próximo ao palco e aproveitar a programação cultural, que inclui música, gastronomia e atividades voltadas à valorização da tradição regional.

A organização orienta que o público chegue com antecedência para garantir um bom lugar próximo ao palco. O espaço é aberto e a entrada gratuita, permitindo que toda a população participe da festa.

Programação

A agenda permanente garante movimento diário a partir do fim da tarde. Todos os dias, às 18h, o público pode participar da atividade de pesque e solte, seguida também pelo test drive náutico no mesmo horário.

Mais tarde, às 20h30, o campeonato de arremessos entra em cena, adicionando um tom competitivo à programação. Essas ações funcionam como eixo fixo do evento, permitindo que quem chega em diferentes dias encontre sempre experiências em andamento.

Na quarta-feira, 1º de abril, a programação começa às 19h com a gravação de podcasts, seguida, às 19h30, por uma oficina de culinária dedicada ao preparo de sashimi pantaneiro. A abertura oficial ocorre às 20h, preparando o público para o show de Guilherme & Santiago, que sobe ao palco às 20h30. O primeiro dia já antecipa o tom plural do evento, misturando gastronomia, comunicação e música.

Na quinta-feira, 2 de abril, as atividades têm início às 18h30 com o workshop “Pescaria com propósito”. Às 19h, o palco recebe uma apresentação musical de temática cristã, seguida, às 20h, por um musical de Páscoa com coral. Já na sexta-feira santa, 3 de abril, a programação começa mais cedo, ao meio-dia, com a feira aberta e um sarau cristão.

À noite, a partir das 19h, acontecem rodas de conversa e palestras sobre pesca, seguidas, às 19h30, pelas seletivas do Festival de Música Cristã, apresentações de dança e corais às 20h e, às 21h, show com Alfa MC’s.

O sábado, 4 de abril, também inicia às 12h com a feira aberta para almoço. Às 18h30, ocorre um workshop sobre redes sociais voltadas ao turismo de pesca. A noite segue com a semifinal do Festival de Música Cristã às 19h30, no mesmo horário de uma palestra que propõe conexões entre neurociência e fé. Às 20h, o público acompanha musicais e apresentações temáticas.

O encerramento acontece no domingo de Páscoa, 5 de abril, com programação a partir das 12h, incluindo feira aberta e sarau infantil. À noite, às 19h30, ocorre a grande final do Festival de Música Cristã, que reuniu mais de 100 inscritos e distribui premiação entre os melhores colocados. Às 20h, o evento se despede com a cerimônia de encerramento.

Público

Frequentadora assídua da Feira Central, Mariana Alves vê na programação gastronômica uma oportunidade de conexão com suas raízes e com o público. Especialista em peixes, ela se interessa especialmente pelas oficinas culinárias, como a de sashimi pantaneiro no dia 1º de abril, às 19h30.

Para ela, o evento vai além da comida: é um espaço de troca cultural. “É uma chance de mostrar como a culinária regional pode ser reinventada sem perder a essência”, comenta, destacando também o movimento gerado pelos pratos promocionais e pela valorização de ingredientes locais.

João Pedro Martins, músico independente Inscrito no Festival de Música Cristã, João Pedro representa a nova geração de artistas que encontram no evento uma vitrine importante. Ele acompanha desde as seletivas, no dia 3 de abril às 19h30, até a grande final no domingo de Páscoa, às 19h30, com expectativa.

Para o músico, mais do que a premiação, o festival é uma oportunidade de visibilidade e troca. “Estar no palco, dividindo espaço com outros artistas e com o público, já é uma conquista enorme”, afirma. Ele também destaca a diversidade da programação musical, que inclui desde corais até grandes shows ao vivo.

Serviço: A entrada para o show de Guilherme & Santiago no 17º Festival do Peixe é gratuita e aberta ao público. O evento acontece no dia 1º de abril, quarta-feira, a partir das 20h, na Feira Central de Campo Grande.

Amanda Ferreira