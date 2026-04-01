Atriz Nany People apresenta espetáculo que mistura humor, sensibilidade e relatos íntimos

Artista celebra 60 anos de vida revisitando memórias pessoais e profissionais

A atriz e humorista Nany People desembarca em Campo Grande no próximo dia 11 de abril com um espetáculo que ultrapassa os limites do stand-up tradicional para se firmar como um relato íntimo sobre identidade, trajetória e reinvenção.

Em “Ser Mulher Não é Para Qualquer Um – O Espetáculo”, a artista celebra seus 60 anos de vida revisitando memórias pessoais e profissionais com humor afiado e sensibilidade, em uma montagem inédita na capital sul-mato-grossense.A apresentação, que acontece no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, marca a primeira vez que o espetáculo chega à cidade e promete uma conexão direta com o público.

A proposta mistura narrativa autobiográfica e performance cênica, criando um formato que a própria artista define como um “stand-up confessional”, no qual episódios reais ganham vida no palco, equilibrando riso e reflexão.Ao longo da peça, Nany revisita momentos decisivos de sua carreira, com destaque para a última década, período em que ampliou sua presença na televisão brasileira e conquistou novos públicos.

Reconhecida como uma das primeiras mulheres trans a ocupar espaço de destaque na mídia nacional, sua trajetória se entrelaça com discussões contemporâneas sobre representatividade, pertencimento e visibilidade, temas que atravessam o espetáculo de forma acessível e bem-humorada.

Serviço: A atriz e humorista Nany People se apresenta em Campo Grande no dia 11 de abril, com o espetáculo “Ser Mulher Não é Para Qualquer Um – O Espetáculo”. A apresentação acontece no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo e os ingressos já estão disponíveis pelo Sympla.