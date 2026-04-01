‘Ecos do Silêncio’: Concerto da artista Renata Sena percorre um território especial para a cantora: suas origens

Nesta quinta-feira (2), o Sesc Teatro Prosa recebe o concerto ‘Ecos do Silêncio’, um espetáculo que convida o público a percorrer um território íntimo: o lugar onde a voz encontra suas origens, com a cantora portuguesa Renata Sena.

O show é construído a partir das memórias musicais que moldaram seu caminho artístico. Entre ecos do passado e texturas contemporâneas, o repertório atravessa diferentes paisagens sonoras, revelando um diálogo delicado entre tradição e modernidade.

Para o jornal O Estado, a cantora acredita que possui uma voz que mistura influências, e que usa da associação de estilos musicais para que o público também possa se conectar com sua arte.

“O show e o disco vêm com uma identidade muito própria. Então, é possível identificar um pouco de cada uma dessas culturas, mas também é possível perceber uma interpretação única, uma composição única, algo que se torna muitas vezes até difícil de explicar. Porque, ao mesmo tempo em que as referências são claras, também é uma proposta diferente, pouco habitual e que não é tão fácil de comparar”, disse.

Especificamente sobre o disco, Renata diz que muito de sua performance e arte mudou com a maturidade, além da percepção musical e o olhar para si mesma. A parceria com Tom Alves na composição, criação, arranjos, melodia e harmonia.

“Eu quis que ele participasse integralmente de todo o processo porque, convivendo com ele e conhecendo a musicalidade dele, eu acreditava que esse disco teria muito a ganhar com a atuação de ambos. Eu cheguei com o conceito e a ideia, e ele, por me conhecer tão bem, conseguiu captar a minha essência e traduzir isso em forma de música”.

Parcerias

Em cena, a artista surge em formação minimalista, acompanhada por Ton Alves, no violão e na guitarra portuguesa, e Pedro Fernandes, no piano e nos teclados. A instrumentação reduzida cria um espaço raro para a voz respirar, permitindo que cada canção se desenhe com intensidade e proximidade.

O espetáculo ganha ainda mais força com participações especiais que ampliam sua dimensão artística: o grande artista sul-mato-grossense Celito Espíndola, o talentoso violinista Gleison Ferreira e a sensível e expressiva dançarina Maria Fernanda Figueiró, que acrescenta movimento e poesia à narrativa do espetáculo.

Renata destaca que a proposta do show é de contar sua história de forma artística e poética, e a presença de Maria Fernanda traz, por meio de sua dança e interpretação, “a Renata desde a infância até a juventude em Portugal, com essas referências portuguesas e espanholas”, explicou.

“Depois, ela simboliza a transição entre Portugal e Brasil, marcando minha chegada ao Rio de Janeiro, primeira cidade onde morei, até a mudança para Mato Grosso do Sul. Ao final, a ideia é mostrar que a sensação de lar, que muitas vezes buscamos fora, é na verdade uma busca interna e individual”, complementa.

Já a presença de Gleison “acrescenta ainda mais beleza, harmonia e emoção nas faixas”, enquanto a de Celito é visto como uma “figura que traz a história do Estado, da música regional e da música autoral sul-mato-grossense”, diz a artista.

Ao longo da apresentação, novas camadas sonoras e visuais começam a surgir, e o concerto ganha outros contornos. O Movimento Coral UFMS participa de momentos especiais do concerto, ampliando a dimensão dramática das canções e criando instantes de grande impacto emocional.

Sem revelar todos os seus segredos, o concerto se constrói como uma travessia sensorial. Um encontro entre memória e invenção, entre silêncio e intensidade. Um convite para escutar não apenas as músicas, mas também os ecos do silêncio de onde elas nascem.

Sobre a artista:

Renata Sena é uma cantora e compositora portuguesa que encanta com sua arte autêntica e profundamente ligada à identidade ibérica.

Sua música navega entre a força do fado e a delicadeza da canção portuguesa contemporânea, somando a paixão dos boleros e a intensidade do flamenco.

O resultado é uma experiência sonora intensa, sensível e cativante, que se transforma em um espetáculo inesquecível.Após o sucesso de seu primeiro EP Dois Mundos (2022), aclamado pelo público e pela crítica, Renata prepara agora o lançamento de um novo álbum. Nele, conserva a essência ibérica que caracteriza sua obra, mas a veste com uma sonoridade mais atual e moderna, em diálogo com ritmos contemporâneos, sempre com a força poética que define suas interpretações.

Atualmente, Renata mora no Brasil, país pelo qual se apaixonou por sua cultura e expressão artística, transformando sua experiência em um verdadeiro laboratório de pesquisa criativa. É neste cenário que ela apresenta Origens, um concerto vibrante que celebra suas raízes lusitanas e espanholas, conduzindo o público a uma envolvente viagem musical pela península ibérica.

“O Brasil seja um lugar muito especial, um verdadeiro berço de cultura e criatividade. Tem sido um país que tem me ensinado muitas coisas. Aqui, muitas vezes não há tantos recursos financeiros para investir na parte artística, e isso nos obriga a ser mais criativos e a explorar outras possibilidades. Além de ser um país miscigenado, com inúmeras culturas e referências, tive a sorte de me conectar com pessoas extraordinárias e músicos muito talentosos. Também absorvi muito da cultura brasileira, e isso naturalmente se incorporou ao meu trabalho. O disco terá algumas faixas com referências latinas e elementos de brasilidade, especialmente na percussão”, diz a artista.

“Vejo tudo isso como uma soma. Essa vivência me influenciou profundamente e contribuiu para que o trabalho se tornasse muito único, pois mistura a cultura brasileira, a cultura latino-americana e, ao mesmo tempo, a cultura ibérica, com referências portuguesas e espanholas. É um trabalho bastante sui generis”, cpmplementa.

Sobre o que espera que o público leve consigo após a travessia sensorial proposta pelo concerto, a artista afirma: “Eu acredito que o público vá sair do show com o peito cheio de emoção, de alegria, de amor e de autorreflexão. A minha ideia é que esse show seja mais suave, mais profundo e que isso traga algo transformador. Que a pessoa chegue de um jeito e saia de outro, melhor, mais feliz, mais conectada consigo mesma. Porque, no final, acho que é sobre isso que a música trata: ela vem para nos reconectar. Então acredito que vai ser uma experiência muito bonita para todo mundo que estiver assistindo — e não posso contar mais nada para não estragar as surpresas”, finaliza.

Serviço: O concerto ‘Ecos do Silêncio será realizado no dia 2 de abril, às 19h, no Sesc Teatro Prosa, com ingressos disponiveis no Sympla.

Por Carolina Rampi