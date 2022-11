Festival do Japão retorna com artesanato, culinária e passeio; confira a programação

Após dois anos sem celebrações devido a pandemia de Covid-19, o maior festival de cultura japonesa de Mato Grosso do Sul retorna, com programações a partir desta sexta-feira (18). A segunda edição do Festival do Japão MS será realizada entre 18 e 20 de novembro com entrada gratuita e expectativa de 50 mil visitantes durante o evento.

A AECNB (Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira de Campo Grande), preparou um espaço de 60 mil m2 no clube da associação, onde o público poderá curtir shows musicais, atrações musicais, danças típicas, exposições, workshops e atividades gratuitas para crianças, jovens, adultos e idosos.

No sábado (19) e no domingo (20), a programação fica ainda mais especial com a presença do ônibus do City Tour, que vai promover passeios para os presentes no evento. Serão duas saídas por dia, programadas para as 14h e 15h30, e com vagas limitadas por ordem de chegada.

No palco principal do evento, destaque para as artes tradicionais, como o taiko (tambores japoneses), a dança “yosakoi soran”, apresentações dos cantores campeões de grand prix de karaokê, danças folclóricas e clássicas. Na área cultural, outro palco será destinado para oficinas e workshops de origami (dobraduras), ikebana (arranjos florais) e culinária, além de espaço para cultura nerd, animes e cosplay.

A praça de alimentação será dividida em três áreas, sendo dois espaços destinados à culinária japonesa, com delícias como o nosso tradicional sobá, além de tempurá, sushi, onigiri (bolinho de arroz recheado), ramen (macarrão com caldo quente), entre outros, e um espaço para culinária brasileira e fast food, com cardápio que inclui espetinhos, pastéis, crepes e lanches.

A cerimônia de abertura do evento acontece neste sábado, às 20h, e logo em seguida será realizado o Miss Nikkey MS, concurso que elegerá a mais bela nikkei da comunidade nipo-brasileira de Mato Grosso do Sul, que participará da final do Miss Nikkey Brasil, em julho de 2023, em São Paulo.

Seminário Internacional

Nesta sexta-feira (18), a partir das 13h, a associação promove o “Seminário Internacional Mato Grosso do Sul e Japão – Conectando Novos Caminhos”, no auditório do Bioparque Pantanal. O evento busca intensificar o intercâmbio entre Mato Grosso do Sul e Japão, uma parceria mais do que promissora, com o objetivo de revitalizar as relações econômicas, científicas e culturais. O evento irá contar com nomes de peso como Masayuki Eguchi, representante chefe no Brasil da JICA – Agência de Cooperação Internacional do Japão, e do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi.

Samurai Run Dallas

Pela primeira vez, será realizada neste domingo a corrida Samurai Run Dallas 2022, um evento temático com elementos da cultura japonesa que percorre a área próxima ao clube de campo da AECNB. A prova terá duas modalidades – uma corrida de 6 km e uma caminhada de 2 km – e será aberta para participantes de qualquer idade, com início às 7h30. Todos os participantes vão receber um kit especial com camiseta e brindes. Inscrições e mais informações: https://kmais.page.link/SAMURAI-RUN-2022.

Serviço:

O Clube de Campo da Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira (AECNB) fica na Avenida Ministro João Arinos, n.º 140, no Bairro Jardim Veraneio. A entrada é gratuita e o local conta com estacionamento pago, no valor de R$ 30,00. Mais informações pelo telefone (67) 3324-4160, no Instragam @nipocg ou pelo site www.bit.ly/festivaldojapaoms.

Programação do evento

(sujeita a alterações)

Sexta – 18/11

13:30 – Seminário Internacional Mato Grosso do Sul e Japão – Conectando Novos Caminhos (Bioparque)

18:30 – Odori (dança tradicional), taiko (tambores), judô, matsuri (dança)

23:00 – Encerramento

Sábado – 19/11

12:00 – Odori (dança tradicional), taiko (tambores), tai chi chuan, karatê

19:30 – Abertura oficial

20:30 – Miss Nikkey MS

23:00 – Encerramento

Cozinha show Sakura

14:00 – Karê rice

15:00 – Empanado de berinjela com molho missô

16:00 – Fish and chips com molho sweet chilli

Domingo – 20/11

07:30 – Corrida de rua Samurai Run Dallas

12:00 – Taiko (tambores), kenjutsu (arte marcial), concurso de cosplay, matsuri

21:00 – Encerramento

Cozinha show Sakura

13:00 – Sushi (hossomaki, uramaki, nigiri e hot roll)

15:00 – Sushi (dragon roll)

16:45 – Temaki e carpaccio com molho ponzu

