Cabaré: Leonardo e Bruno & Marrone fazem show hoje na Capital

Um dos shows mais aguardados pelos fãs do cantor Leonardo e da dupla Bruno & Marrone, “Cabaré”, finalmente chega a Campo Grande na noite de hoje (18), no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, com abertura dos portões às 20h e show a partir das 23h30. Leonardo fez show em Campo Grande pela última vez em 2019, com seu projeto “Bar do Leo”, e agora ele volta na companhia de Bruno & Marrone, com “Cabaré”, projeto que inclui cenário grandioso, painéis de LED e muito romantismo no palco.

O show, que reúne três grandes nomes da música sertaneja, volta à estrada para arrastar multidões para uma grande festa com os cantores, que se uniram para levar a turnê do consagrado projeto às principais cidades do Brasil em 2022. Acontece que o sucesso foi tão grande, que o encontro para “Cabaré” ultrapassou as expectativas e, o que era para ser um projeto isolado de satisfação pessoal para brindar à amizade dos artistas, se tornou um dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira.

Fãs nas redes sociais

Nas redes sociais, os fãs mais afoitos contam as horas para o início do evento, de forma efusiva e entusiasmada. “Cabaré é top demais, gente! Quem tem sonho de ir num show desses me segue que eu também tenho sonho de ir!”, comenta um.

Marisa Cristina, uma admiradora, fala sobre o cantor Leonardo. “Adoro sua pessoa Leonardo… Você não muda nunca… sua simplicidade impera.” “Queria muito tirar foto com vocês, Bruno e Marrone, sou fã de vocês desde a primeira música de vocês, ‘Dormi na Praça’”, afirma outra fã, que pediu para não ser identificada.

A maquiadora Ana Paula Oliveira é fã dos cantores Leonardo e Bruno & Marrone, mas ainda não sabe se conseguirá ir ao show. “Gostaria de ir, mas ainda não sei se será possível. Esses artistas são uma referência no sertanejo para mim, desde criança, quando meu pai ouvia, aprendi com ele. Este ano tive a oportunidade de ir a um show do Bruno & Marrone, foi sensacional, que entrega, presença de palco, música boa de verdade”, relembra.

Apesar disso, Ana Paula chama a atenção para um detalhe bastante interessante: na postagem sobre o show em Campo Grande, a maquiadora oferece seus serviços às mulheres que pretendem ir ao show. Quando perguntada sobre isso, Ana, que é de Londrina e mora na Capital há apenas três anos, relata que se surpreendeu com o “glamour” da mulher campo-grandense.

“Os eventos aqui em Campo Grande exigem grandes produções, eu falo isso porque moro aqui apenas há três anos. Era de Londrina, cidade universitária onde costuma ter muitos shows também, porém lá, a coisa era bem diferente. O primeiro show que fui aqui, fiquei assustada: todas as mulheres muito bem-arrumadas, looks com muito brilho, salto fino (mesmo em terrenos não apropriados), cabelo e maquiagem profissional. E ao perceber essa demanda, comecei a divulgar meu trabalho como maquiadora, com serviços especiais para esse tipo de evento”, explica.

Projeto Cabaré

Para se ter uma ideia da dimensão do evento que chega a Campo Grande, até agora já foram realizados mais de 300 shows, que atraíram mais de 4 milhões de pessoas. No YouTube, os vídeos ultrapassam a marca de 410 milhões de views. Nas plataformas de streaming, são mais de 20 milhões de plays e o 1º lugar nas rádios e no Ibope nas TVs. Nas redes sociais, são mais de 45 milhões de pessoas impactadas.

Em três anos, foram gravados dois CDs/DVDs “Cabaré” e “Cabaré Night Club”, que venderam o impressionante número de mais de 1 milhão de cópias. Um projeto que marcou a história da música sertaneja.

Agora, com um cenário grandioso, painéis de LED e muito alto-astral, os sertanejos apresentarão um show em ritmo de alegria, emoção e muito romantismo. O repertório será composto por um verdadeiro “best of” da carreira deles, além de diversas músicas escolhidas exclusivamente para esta parceria.

Leonardo, Bruno & Marrone trazem uma nova grande bagagem com hits, que fazem parte da memória dos amantes da música sertaneja e revisitam sucessos das últimas quatro décadas.

A ideia desse encontro nasceu para frisar a amizade bem-humorada e amadurecer ainda mais a união entre eles. “Viva a Vida”, “Telefone Mudo”, “Boate Azul”, “Garçom”, “Dama de Vermelho”, “Amor de Primavera”, “Amargurado”, “Andorinhas”, “Eu Não Sou Cachorro, Não”, entre outras, são algumas das músicas que prometem animar cada noite.

SERVIÇO: O show “Cabaré” será realizado no Shopping Bosque dos Ipês, com abertura prevista para as 20h e início do show às 23h30. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados. Os ingressos custam a partir de R$ 112 (área premium) e podem ser adquiridos por meio do link: https://site.blueticket.com.br/evento/30583.