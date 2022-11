Banda Titãs anuncia turnê com formação original

Após comemorarem os 40 anos de carreira com o lançamento do disco “Olho Furta-Cor”, a banda Titãs anunciou mais uma novidade para os fãs. O grupo irá realizar uma turnê comemorativa com os sete membros originais. Os shows irão acontecer entre abril e maio de 2023.

Antes do anúncio, apenas Branco Mello, Tony Bellotto e Sérgio Britto eram os músicos que sobraram da formação original. Porém agora, os três cantores irão dividir o palco em 10 cidades brasileiras com Nando Reis, Paulo Miklos, Charles Gavin e Arnaldo Antunes.

A turnê tem o início marcado para 28 de abril, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro e o encerramento será em São Paulo, no Allianz Parque, em 17 de junho. As cidades de Belo Horizonte, Salvador, Recife, Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza, Brasília e Curitiba também receberão a banda nesse reencontro.

De acordo com a própria banda em coletiva de imprensa, o setlist dos shows estarão repletos de músicas lançadas quando os sete músicos ainda estavam juntos, até o ano de 1992, quando Arnaldo Antunes foi o primeiro a deixar o grupo.

Para assumir o lugar de Marcelo Fromer, ex-integrante da banda morto em 2001, a cantora e filha do músico, Alice Fromer, deve subir no palco em algumas músicas, segundo a banda.

A pré-venda dos ingressos apenas para os fãs que se cadastraram pelo site titasencontro.com.br começa nesta quinta-feira (17), às 18h. Para o público geral que não realizou o cadastro, a venda abre terça-feira (22), às 12h. Os ingressos custarão entre R$ 90 a R$ 380.

