Festival do Japão de MS acontece na Capital

Com a expectativa de reunir 50 mil visitantes e sendo considerado como maior festival de cultura japonesa em Mato Grosso do Sul a 2º edição do Festival do Japão MS será realizada de 18 a 20 de novembro de 2022 em Campo Grande, pela Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, no clube de campo da entidade. Após dois anos de pausa está de volta sendo que a cerimônia de abertura do evento acontece no sábado (19), às 20h, e logo em seguida será escolhida a Miss Nikkey MS, concurso que elegerá a mais bela nikkei da comunidade nipo-brasileira do Mato Grosso do Sul, que participará da final do Miss Nikkey Brasil, a ser realizada em julho de 2023 em São Paulo.

No festival haverá área de expositores com mais de 30 espaços. A Praça de Alimentação será dividida em 3 áreas, sendo 2 espaços destinados à culinária japonesa, com delícias como o nosso tradicional sobá, além de tempurá, sushi, onigiri (bolinho de arroz recheado), ramen (macarrão com caldo quente), entre outros, e 1 espaço para a culinária brasileira e fast food, com espaço destinado para espetinho, pastel, crepes e lanches.

No palco principal do evento, destaque para as artes tradicionais, como taiko (tambores japoneses), a dança “yosakoi soran”, apresentações dos cantores campeões de Grand Prix de karaokê, danças folclóricas e clássicas. Na área cultural, outro palco será destinado para as oficinas e workshops de origami (dobraduras), ikebana (arranjos florais) e culinária, além de espaço para cultura nerd, animes e cosplay.

Nesses três dias, seguindo todos os protocolos determinados pelas autoridades, e com muita segurança e carinho, a comissão organizadora vai oferecer ao público shows musicais, atrações culturais, danças típicas, exposições culturais, workshops e atividades gratuitas para as crianças, jovens, adultos e idosos.