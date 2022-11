De bar em bar começa a receber notas

Previsto para acontecer simultaneamente nas cidades sul-mato-grossenses de Campo Grande, Bonito, Dourados, Corumbá e Três Lagoas, até o próximo dia 27 de novembro a 16ª edição do Festival Bar em Bar promovido pela Abrasel MS – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul terá a votações a partir do dia 7 de novembro. de acordo com o presidente da Abrasel MS, Juliano Wertheimer, mais de 50 estabelecimentos disputam nas categorias Hambúrguer, Restaurante e Comida de Boteco e Interior.

O bar em bar busca valorizar os negócios e enaltecer a gastronomia dos estabelecimentos em todas as regiões brasileiras e já é uma tradição sendo aguardado pelos clientes. “É um evento de valorização da gastronomia e que apresenta para o consumidor, por preços acessíveis, o que os estabelecimentos têm de melhor para oferecer. E, o bacana é que muitos clientes passam na maioria dos restaurantes e bares participantes para realmente conhece e prestigiar o Festival” afirmou Juliano Wertheimer.

Já Cláudio Mendonça, diretor-superintendente do Sebrae-MS destacou mais uma parceria de sucesso com a Abrasel MS. “Mais uma vez a instituição é parceira do festival por entender a importância da iniciativa para fortalecer a cultura gastronômica sul-mato-grossense e também os pequenos negócios presentes nos municípios participantes”. “O Festival é uma grande oportunidade para que os empreendedores inovem e apresentem para os clientes o melhor da culinária do nosso Estado. Além disso, a ação também irá atrair novos clientes, trazer mais renda para os pequenos negócios participantes em cinco cidades de Mato Grosso do Sul e proporcionar um reflexo muito positivo na nossa economia” concluiu Claudio Mendonça.