Ouriço é capturado em residência na Capital

A Polícia Militar Ambiental, juntamente com o Corpo de Bombeiros de Campo Grande capturaram um ouriço, na tarde de ontem (4). O animal estava em uma árvore de grande porte, no quinta de uma residência da Capital.

O Ouriço havia sido atacado por cães, dessa forma subiu na árvore para se proteger. A PMA foi ao local com o Corpo de Bombeiros, depois de acionada pela proprietária da residência. Com uso de uma escada e muito trabalho, o animal foi capturado com uso de um cambão. Ele foi colocado em uma caixa de contenção e encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

Informações sobre o Ouriço

Sempre que telefonam para a captura desta espécie, bem como nos locais de captura, algumas pessoas afirmam aos Policiais que estavam com medo, pois o animal lança espinhos para se defender. Na verdade, ele não faz lançamento e os espinhos, além de não serem venenosos como muitos pensam, são sim, parte da defesa, mas são soltos somente se os bichos sofrerem ataques que os toquem.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.