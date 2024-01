Edgar Allan Poe: 215 anos de mistério e legado literário

Na data de hoje, 19 de janeiro, comemora-se o 215º aniversário do grande escritor Edgar Allan Poe, um dos maiores expoentes do mistério e do horror na literatura. Nascido no ano de 1809, em Boston, Massachusetts, Poe deixou um legado significativo como poeta, autor e crítico literário.

Poe foi o primeiro autor americano a viver exclusivamente de sua literatura, uma escolha que, não lhe proporcionou estabilidade financeira. Sua vida foi marcada por desafios e dificuldades, contribuindo para a aura de mistério que envolve sua figura.

Parte do movimento romântico norte-americano, Edgar é considerado um dos precursores da literatura de ficção científica e da ficção policial. Suas narrativas intrigantes, repletas de mistério e terror, exerceram influência sobre inúmeros escritores ao longo do tempo. Entre suas obras mais destacadas estão o conto “O gato preto” e o poema “O corvo”.

O escritor teve uma vida pessoal tumultuada. Órfão de mãe e abandonado por seu pai, Poe foi acolhido por Francis Allan e seu marido John Allan, de Richmond, Virginia, embora nunca tenha sido formalmente adotado.

Renato Alves, estudante de Ciências da Computação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), relembra sua experiência com as obras de Poe durante o ensino médio. Ele relata ter lido “O corvo” nessa época, participando de um grupo de leitura na biblioteca. Sua atração pelos temas sombrios e a escrita sublime de Poe, enquanto adolescente, foi alimentada pela paixão anterior por Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes.

Morte

A morte de Poe é envolta em mistério tanto quanto sua vida. Entre as possíveis causas apontadas estão o excesso de álcool, drogas, tuberculose e até mesmo suicídio. No entanto, uma teoria intrigante sugere que ele foi vítima de “cooping”, uma prática eleitoral truculenta que envolvia a captura de pessoas para forçá-las a votar repetidamente em um candidato específico.

A morte de Edgar Allan Poe pode permanecer um enigma, mas seu impacto duradouro na literatura continua a inspirar leitores e escritores ao redor do mundo. Neste aniversário, celebramos não apenas o homem, mas a imortalidade de suas obras.

