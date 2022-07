Festival de Inverno de Bonito abre inscrições para artistas

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) abriu as inscrições para os artistas que queiram participar do 21º Festival de Inverno de Bonito. O evento acontecerá entre os dias 25 a 28 de agosto em Bonito, cidade turística a 297 km de Campo Grande.

O festival contará com diversas áreas culturais, sendo elas: teatro, circo, música, dança, audiovisual e artes visuais. De acordo com o edital postado nesta segunda (25), no site da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, cada artista pode se inscrever apenas uma única vez e não pode ter participado do XVI Festival América do Sul Pantanal, em 2022.

Inscrição

O período de inscrição será entre os dias 25 de julho até 3 de agosto. A análise pela Comissão de Seleção ocorrerá entre 4 a 9 de agosto. A publicação da lista de selecionados será dia 12 de agosto, de acordo com o editai. Para realizar o cadastro, basta acessar o link da área cultural que quiser participar e responder ao questionário.

Teatro

Circo

Música

Dança

Audiovisual

Artes visuais

O Festival de Inverno de Bonito já havia sido adiado por dois anos, motivado pela pandemia de Covid. Nesse ano de 2022, ele sofreu outro adiamento na sua data de realização. O festival estava programado para ser realizado nos dias 28 a 31 de julho, porém, pela falta de tempo hábil para contratar artistas e realizar outros procedimentos relacionados a organização do evento, a nova data foi decidida para 25 a 28 de agosto.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.