Sesc Geek traz museu do videogame a shopping da Capital

Tecnologia e diversão: Comunidades geek e nerd têm opções variadas de entretenimento em um só lugar até o dia 7 de agosto

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado

Teve início no último sábado (23) e vai até o dia 7 de agosto o Sesc Geek, evento voltado ao público nerd e geek, com muitas atrações e elementos da cultura pop e videogames, realizado pelo Sistema Comércio em parceria com o Shopping Bosque dos Ipês, com diversas atrações, como batalha campal, workshop e concurso de cosplay, maquiagem artística, museu do videogame e muito mais, com entrada gratuita.

Geek é um termo usado para se referir às pessoas fãs de tecnologia, jogos eletrônicos, histórias em quadrinhos, mangás, animes, filmes e séries.

De acordo com Arthur Rodrigo Cavalheiro, gerente do Sesc Camilo Boni, o segmento geek e nerd é muito forte. “A gente percebeu nesse histórico de eventos que a gente vem realizando aqui em Campo Grande – já é a terceira edição em Campo Grande, já é a quarta no MS, nós levamos para Dourados – e a cada ano vem crescendo mais. Essa proposta de trazer o Museu do Videogame, aquela história dos pais e das mães, que jogavam Atari, jogavam videogames que eram da ‘era da pedra’, vamos usar esse termo, e o jeito como evoluiu até hoje. Então, o Museu do Videogame, que faz parte da nossa programação, vai promover essa experiência”, adianta Arthur.

Em 2019, os campo-grandenses curtiram a Parada Nerd e o shopping recebeu também edições do Campo Grande Game Show. Para o superintendente Adriano Passos, é uma grande satisfação receber o Sesc Geek: “É muito importante para nós abrir as portas para um evento desse porte, ainda mais por ser fruto de uma parceria com o Sesc Cultura, que tem sido um grande companheiro nessa caminhada, proporcionando semanalmente opções culturais como teatro infantil e apresentações musicais para nossos clientes”, afirma.

Em edições anteriores de eventos voltados à cultura Geek realizados no local, de acordo com Arthur, o público chegou a passar de 70 mil pessoas, contabilizando-se todos os dias de evento.

Museu do Videogame

Além de oferecer uma programação intensa e cheia de atividade, quem visitar o evento vai poder conferir o Museu do Videogame Itinerante, que mostra os 50 anos de história dos videogames e um acervo com mais de 350 consoles de todas as gerações. Além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história.

De acordo com Cleidson Lima, curador do Museu do Videogame, esta não é a primeira vez que o shopping dá lugar ao evento. “O evento foi criado em campo grande em 2011. Estamos completando 11 anos de vida, um evento genuinamente sulmato-grossense que já se apresentou em 18 estados e 2 países (França e Inglaterra)”, explica.

Além disso, Lima ainda nos fala sobre um fato inusitado que levou à criação do museu. “Há uma particularidade: o Museu do Videogame Itinerante nasceu de uma ‘DR’ de casal. Todos os videogames estavam dentro da minha casa, só não havia videogames no banheiro e na cozinha. Um dia minha esposa, Janaína Ivo, me deu um ultimato: ‘Ou você cria um museu para tirar esses videogames de casa, ou você vai sair de casa com eles’., relembra o idealizador da atração, de forma bem-humorada.

Viagonce

Para saber um pouco mais, também conversamos com Tiago Silva, influencer mais conhecido como Viagonce, por causa do Just Dance, um jogo que estimula a dança. “Em 2016 descobri que havia campeonatos em níveis nacional e mundial, e foi aí que eu me inspirei e me incentivei a participar, minha família não era muito a favor disso porque não via futuro em videogames, mas eu nunca desisti”, relembra o jovem influencer.

Mas toda a dedicação e o esforço valeram a pena: Tiago se tornou campeão brasileiro no Just Dance em 2017. “Eu participei do meu primeiro campeonato nacional em 2017 (em São Paulo) e acabei ganhando uma vaga na grande final nacional que aconteceria no mesmo ano. Aconteceram vários imprevistos nesse meio tempo, mas cheguei à final e consegui me sagrar campeão brasileiro pela primeira vez. Assim, fui à Paris representar o Brasil no mundial de 2018. Infelizmente não consegui ganhar lá, mas isso só me deu mais vontade de competir”, relata o jovem.

Em 2019 ele conquistou o bicampeonato e foi representar o Brasil no Just Dance MAC Challenge, campeonato sul-americano promovido pela MAC Cosmetics e Ubisoft, uma empresa de jogos eletrônicos, que também venceu e, com isso, tornou-se embaixador latino-americano de Just Dance.

Cosplayers

Amanda Gomes de Lima, 27 anos, é cosplayer há quatro anos e participa desta edição do evento. “Depois que entrei nesse mundo mágico dos personagens eu percebi que poderia fazer o bem para as pessoas ao meu redor, tanto quanto isso faz bem para mim. O Sesc Geek tem um alcance muito grande de praticamente todos os públicos, crianças, adultos e idosos, eu espero que cada vez mais só aumente esse público, E o meu dever, lá no evento, será mostrar a eles que a diversão e magia são para todos”, dispara.

Yasmin Coradelo, também cosplayer, fala sobre a experiência do Sesc Geek. “Já cheguei ao evento e dei de cara com um Palco magnífico ao som de diversas músicas do Just Dance. Não pude deixar de me reunir com os amigos e ir imediatamente lá para dançar! As experiências têm sido muito positivas, neste Sesc Geek encontramos um ambiente amplo, bastante espaço para andar com os amigos, ambiente com ar-condicionado (Nada de passar calor), diversas salas disponíveis com outras atividades, como a batalha campal por exemplo, na qual você pode participar de uma atividade em duplas, com seus amigos”, conta a jovem.

Ela ainda se mostra ansiosa em relação à sequência do evento. “Como cosplayer, estou muito empolgada para os próximos dias que virão, pois haverá ainda mais novidades! Utilizei nesse sábado (23) um cosplay da Yumeko de Kakegurui, que tinha casaco e meia calças grossos e no domingo um macacão collant Titã fêmea de Shingeki no Kyojin, e não me senti com calor, por como disse acima, o ambiente está superagradável e climatizado.”

Sesc Geek

Com entrada gratuita, o Sesc Geek contará com com consoles que vão desde o primeiro do mundo, o Magnavox Odyssey até os atuais PlayStation 5 e Xbox Series. Além de conhecer os videogames, os visitantes também poderão jogar em alguns deles, até mesmo naqueles que fizeram história, como o Telejogo Philco-Ford, Atari 2600, Odyssey, Nintendinho, entre outros.

O evento terá, ainda, workshops de Just Dance e de dança K-POP, concurso de Cosplay, área PlayStation VR, exposição de colecionadores, torneios de jogos, batalha campal, Arena Call of Duty com operadores de Airsoft e muito mais.

Serviço

O Sesc Geek vai até o dia 7 de agosto, das 15h às 21h (de segunda a sábado) e das 14h às 20h (domingos) na Praça Central do Bosque.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.