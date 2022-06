Festival de Inverno de Bonito de 2022 é adiado para agosto

A 21ª edição do Festival de Inverno de Bonito que aconteceria entre os dias 28 e 31 de julho teve sua data transferida para os dias 25 a 28 de agosto. A noticia foi divulgada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (02).

O prefeito de Bonito, Josmil Rodrigues, explicou que um dos motivos para a mudança da data foi a falta de tempo hábil para a contratação de artistas, entre outros procedimentos legais envolvendo a organização do evento. “Nós conversamos com a Fundação e não teremos tempo para a contratação dos artistas, montar uma programação a altura do evento, então decidimos, mudar a data, priorizando a qualidade do Festival, respeitando os procedimentos legais e trazendo nomes realmente bons”, explicou.

Mesmo com a mudança da data, alguns pontos do evento foram definidos durante a audiência pública realizada em 30 de março. O tema deste ano é “Um Mergulho no Imaginário – Arte, Cultura, Turismo e Meio Ambiente” que tem como objetivo mesclar todos os setores, envolvendo a comunidade, artistas locais, gastronomia e turismo em uma edição especial que celebra o retorno da festa após dois anos sem a realização do evento.

Na terça-feira (07) mais uma reunião, com os artesãos de Bonito, dever tratar sobre o espaço de exposição no Festival. A reunião será às 19h no Departamento de Cultura.

O Festival de Inverno de Bonito está celebrando os seus 21 anos de existência após a interrupção de dois anos devido a pandemia. Serão quatro dias de atrações de teatro, artes visuais, cinema, oficinas educativas, dança, circo, música e muita cultura. O evento é gratuito.

Com informações da Fundação de Cultura de MS.

