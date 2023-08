Festival de Inverno de Bonito 2023 termina hoje, com show do Trio Parada Dura

Festival de Inverno de Bonito impulsiona economia, aliando as belezas naturais da cidade com a arte e cultura regional

O tradicional FIB 2023 (Festival de Inverno de Bonito), que termina neste domingo (27), encerra a programação com o show do Trio Parada Dura, às 20h, no Palco das Águas. O evento, mais uma vez, fomentou a economia e a cultura da cidade. Conforme o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, os resultados do festival expressam o potencial do evento, que alia o turismo local em conjunto com a arte sul-mato-grossense. “A cidade respira cultura e o Festival de Inverno de Bonito potencializa o movimento dos turistas na rede hoteleira, nas casas de temporada, nos restaurantes, nas lanchonetes, o comércio dos ambulantes e tudo isso gera um grande movimento para a economia local e do Estado. Estamos prontos para atender à demanda do festival, que atendeu a pelo menos 10 mil pessoas, já que só em leitos convencionais, de pousadas e hotéis, são 7 mil, sem falar nas casas de temporada, dentre outros”, afirma o prefeito.

O gestor ainda destaca as atrações regionais e nacionais, que se aprensentam em vários pontos da cidade, como a Praça da Liberdade e o Centro Municipal de Eventos. Toda a programação do festival é gratuita. O prefeito também mencionou que, neste ano, uma roda-gigante e um balão foram montados para divertir o público.

O FIB proporciona experiências memoráveis para os participantes. Desde a última a quarta-feira (23), foram quatro dias de programações intensas, com atividades artísticas, esportivas e culturais. O evento traz fôlego e empolgação para artistas que participam da programação. O diretor de Cultura de Bonito, Lelo Marchi, comenta que, mais uma vez, a programação é o destaque do evento e proporcionou um público numeroso ao festival.

“Fizemos algumas modificações e mantivemos projetos de sucesso, como o ‘Canta Bonito’, que envolve os músicos da cidade. Tem também o balneário cultural, que foi transformado e levado para o Centro. Ainda temos o balé municipal, que é uma programação voltada às crianças. Além disso, o ‘Garoto Cidadão’ é outra atração ótima, que envolve 180 crianças, que participam do festival, realizando apresentações. Nós temos os artesãos que estão expondo, artistas visuais selecionados para participar da feira criativa. A programação, inclusive, envolve chefs de renome, na parte de gastronomia. Palestras e oficinas são outras atrações que estão incluídas na agenda do festival e é muito interessante, já que são atividades que oportunizam ao público uma relação mais ativa com as atividades artísticas propostas pelo festival e são ministradas por artistas talentosos do nosso Estado. Enfim, são muitos artistas da cidade e do Estado envolvidos nesse grande evento, que é o Festival de Inverno de Bonito. Acredito que não houve outra edição com tantas pessoas envolvidas, como essa”, ressalta Marchi.

Conforme a Secretaria de Turismo de Bonito foram vendidos em torno de 5.523 vouchers (equivalentes a ingressos), até a manhã da última quarta-feira (23). “Na segunda-feira (21), tínhamos 3,5 mil vouchers vendidos; na terça (22), o número subiu para 4,4 mil e na quarta-feira (23) de manhã, os números estavam em 5,5 mil. Então, até o final do evento, quando deve ser o pico do festival, estimamos que fecharemos muito acima disso, com números que superam as expectativas e são positivos”, afirma a secretária Juliane Salvadori.

O secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, ressaltou que a proposta é sempre trazer ideias frescas para o festival, que já tem mais de vinte edições e está inserido no circuito nacional como um dos maiores do Centro-Oeste. “Isso inclui a abordagem da economia criativa, um conceito em alta, que une criatividade, cultura e renda. Uma das novidades deste ano foi o ‘Festival Bonitinho’, um evento inteiramente voltado ao público infantil. Com atrações como Mundo Bita e a dupla Palavra Cantada, o festival proporcionou entretenimento e educação às crianças.”

O Festival de Bonito busca valorizar a diversidade cultural e debater temas relacionados ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Além disso, atrações de renome nacional também integraram a agenda do FIB 23. Neste ano, artistas como Fafá de Belém, Iza, Paulinho Moska e Maria Gadú realizaram apresentações marcantes no Palco das Águas. Falange da Rima e Renata Sena são apenas alguns dos artistas regionais que fizeram shows memoráveis no festival deste ano.

Confira a programação de hoje (27)

9h às 17h – Festival Bonitinho

Local: CMU

O último dia do Festival de Inverno de Bonito te convida para sorrir e se exercitar. Hoje tem circo com o New York Cirkus e muitas atividades recreativas e esportivas;

9h às 11h

Futevôlei / Ioga / Beach tênis / Trinca de Basquete / Jogos de mesa / Recreação Tobogã / Tênis de mesa / Jogos de mesa;

15h às 17h

Vôlei de areia / Futmesa / Futebol / Chute a gol, lonas de jogos gigantes / Tênis de mesa /Ginástica / Muay thai / Slackline/ Skate / Jogos de mesa;

15h às 17h – Audiovisual

Local: Câmara Municipal

“Banho de São João nas Águas do Rio Paraguai” O ritual de dar banho na imagem do São João é um ato de fé e devoção. Acontece há mais de cem anos nas cidades de Corumbá e Ladário, situadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O documentário “Banho de São João nas Águas do Rio Paraguai” narra, por meio da voz dos festeiros, a importância dessa festa, reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil, em 2021. A festa acontece no dia 23 de junho, véspera de São João, quando a água do rio adquire propriedades mágicas. Classificação: Livre;

Anderson

(Brasil, Documentário, 20 min) Direção/Fotografia/Montagem – Rodrigo R. Meireles Produção: Abdução Filmes Elenco: Anderson Henrique, Guilherme Augusto, Mirian Barreto.

Sinopse: é um brasileiro de meia-idade que tem paralisia cerebral. Ele foi convidado a fazer um curta metragem e só aceitou se o filme não fosse um drama. Ele conta com o companheirismo de seu irmão e a paixão pelo seu time, para tentar atingir esse objetivo. Classificação: Livre;

Trindade

(Brasil, Documentário, 28 min) Direção/Fotografia/Roteiro: Rodrigo R. Meireles Produção: Abdução Filmes (Marco Antonio Pereira, Marcelo Lin, Rodrigo R. Meireles) Elenco: Maria Trindade da Costa, Vitória Rodrigues.

Sinopse: Trindade ouve os ecos da escravidão desde menina. Agora, é ela quem canta. Classificação: Livre;

15h – Literatura

Contação de Histórias Guilherme Santos Lemes (Guigas)

Local: Praça da Liberdade

A apresentação tem como personagens principais as figuras saltitantes da beira da lagoa, enaltecendo a cultura da tradição oral, as cantigas e as brincadeiras que aguçam o imaginário e o ser brincante que há em cada de um nós;

15h30 – Música

Espaço Cultural Bonito MS “Nosso espaço, nossa liberdade. Bora pra praça cantar”. Local: Praça da Liberdade;

16h – Literatura

Rubênio Silvério Marcelo. Local: Lounge Literário. Os costumes e a linguagem da literatura

sul-mato-grossense;

14h às 19h30 – Circuito Comunidades

O Circuito Comunidades chega, dessa vez, ao Assentamento Guaicurus com alegria, circo, dança, teatro, audiovisual e música;

14h às 16h – Brincadeiras com Ruano

Com o objetivo de proporcionar uma vivência lúdica para as crianças que participarão do Festival Bonitinho, Ruano Filartiga, promoverá uma série de brincadeiras, jogos teatrais, resgatando o prazer do brincar. Não só a criançada, mas também os adultos estão convidados para participar;

16h – Circo

Requebra Torto. Cia. Apoema. Local: Assentamento Guaicurus;

17h – Circo

O Circo Chegou – New York Cirkus New York Cirkus apresenta um espetáculo genuinamente regional, que traz para o palco a magia circense, com o objetivo de reviver e envolver as crianças, jovens e adultos nesse encantamento. A Família Perez, conhecida por toda sua tradicionalidade, vem, desta vez, apresentar “O Circo Chegou” que conta com uma trupe de artistas, palhaço e malabarista, resgatando de maneira lúdica e tradicional o circo de lona de Mato Grosso do Sul;

18h – Audiovisual

NHAM-NHAM: A CRIATURA (Brasil, Ficção, 13 min) Direção: Lucas de Barros;

NONNA (Brasil, Animação, 10 min) Direção: Maria Augusta V. Nunes;

19h – Música

Canaroots.Local: Assentamento Guaicurus;

17h30 – Dança

Luna de miel. Lamira Grupo de Artes Cênicas. Local: Praça da Liberdade.

Luna de Miel retrata a história de um casal de palhaços que, após o casamento, saem para a lua de mel. Nessa jornada, vão passar por inúmeras aventuras que os farão descobrir que o amor e o humor são os melhores antídotos para as dificuldades;

18h – Teatro

Jaity Muro. Local: Caixa Cênica – R. Filinto Muller, 1.905, Centro;

18h30 – Hip Hop

“Cypher Meio Século” – We Love To Rock Local: Praça da Liberdade Celebrar os 50 anos de existência da cultura hip hop, em um espetáculo que apresenta o conceito de “Cypher” palavra que vem do alfabeto árabe e significa zero;

19h – Dança

O que sinto por você? – Associação Cultural Cia. do Mato. Local: Palco da Praça;

20h – Música

Trio Parada Dura. Local: Palco das Águas.

