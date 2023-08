Ao ar livre: Amigos do Parque é opção de esporte e lazer para a família

Para quem quer praticar um esporte ou curtir o ar livre com a família, o projeto Amigos do Parque, realizada no Parque dos Poderes, promove contato com a natureza junto à segurança e boa estrutura, ideal para quem pratica esportes como corrida, caminhada, andar de patins ou bicicleta.

O projeto é um incentivo à prática de exercícios e à vida saudável, e funciona neste domingo (27), das 7h às 19h, com um via interditada somente para a realização das atividades de lazer e esporte.

Além da programação normal, também terá uma equipe da FIEMS (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) realizando vistorias e testes para corrida do Pantanal. A maior corrida de rua do Centro-Oeste será no dia 8 de outubro, mas desde já é importante que os atletas cheguem preparados para a competição e tomem todos os cuidados, sem riscos de lesões.

O tráfego no Parque dos Poderes Pedro Pedrossian, em Campo Grande, fica interrompido para carros na Avenida dos Poetas, no trecho da rotatória da Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão em Empreendimentos), e na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, da rotatória da Agesul até a rotatória da Avenida Mato Grosso. Equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) ficam de prontidão para garantir a fluidez do trânsito.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.