Confira agenda de atrações do Festival de Inverno de Bonito 2022

Após dois anos de pandemia e confinamento os eventos presenciais retornam com grande expectativa. Na manhã desta quarta-feira (27) foi realizada no Bioparque Pantanal o lançamento do 21º Festival de Inverno de Bonito, espetáculo que reúne música, arte, dança e teatro regional, nacional e fronteiriço em quatro dias de evento na cidade de Bonito, a 245 quilômetros de Campo Grande.

O Palco das Águas irá receber os shows musicais do cantor sertanejo Daniel, das musas Gaby Amarantos e Vanessa da Mata e da histórica banda de rock Ira! com abertura de artistas sul-mato-grossenses. Na quinta feira (25/08) o espetáculo “Canta Bonito”, reúne músicos do município bonitense.

Na sequência, acontecem as apresentações no palco do CMU (Centro de Múltiplo Uso) com o trio instrumental Macaco Bong (MT), a cantora e compositora trans Majur, considerada a nova sensação da música brasileira, e o rapper e poeta Rincon Sapiência, também conhecido como Manicongo. Os artistas de MS marcam presença com o performer Júlio Ruschel, a slammer Alê Coelho e Bro MCs, de Dourados (MS), o primeiro grupo de rap indígena do Brasil que vem se destacando no cenário nacional.

A Praça da Liberdade, bem no centro de Bonito, terá o Palco das Artes Cênicas com dez apresentações de alto nível. Entre as atrações nacionais estão o Grupo Maria Cotia de Minas Gerais com a versão teatral para “O Auto da Compadecida”, clássico de Ariano Suassuna, e Casa de Zoé do Rio Grande do Norte, com o inusitado “Sinapse Darwin”, onde o espectador é conduzido por uma viagem circense alegórica pela memória e história do evolucionista britânico Charles Darwin. Ainda se apresentam Cia. ETC (PE), Balangandança Cia. (SP), Cia. Miragem (DF) e o convidado argentino Sebastian Godoy, além de mais quatro grupos de MS.

O público também vai encontrar na Praça da Liberdade 12 espaços com várias modalidades da cultura de Mato Grosso do Sul. Na Tenda Espaço Criativo, haverá exposição de itens da gastronomia, feira de artes visuais, exposição de moda e produtos literários.

Na Tenda do Artesanato estão previstas a exposição de trabalhos de artesãos do Ceará e de Mato Grosso do Sul, com um espaço exclusivo para os artistas de Bonito. A Galeria das Artes vai abrigar uma exposição de obras selecionadas pelo MARCO (Museu Arte Contemporânea de MS) e a Tenda dos Saberes Indígenas, tradicionalmente um dos locais mais visitados do festival, que trará inovações na edição de 2022. O público ainda poderá conhecer a Tenda da Cidadania, com informações sobre projetos do governo ligados a cultura-cidadã desenvolvidos pela Secic (Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura).

Uma cozinha show será montada na Praça da Liberdade para abrigar as oficinas de gastronomia, com o objetivo de trazer luz para um dos patrimônios imateriais de MS. Nos dias 26/08 (sexta) e 27/08 (sábado), os chefs Edu Rajala, Sylvio Trujillo, Patrícia Ayres Marques, Leonardo Zonitta, Letícia Krause e Paulo Machado irão se revezar para ensinar a fazer receitas com puro sabor sul-mato-grossense, como as deliciosas Mojica de Pintado, Croqueta de Peixe e Carne Oreada em Especiarias Pantaneiras, Mandioca em Texturas, PANCs e Alho Negro, além de iguarias inusitadas como Cheesecake de Tereré e Brownie da Floresta com Sorbet de Guavira.

O festival ainda traz atrações na área da moda. O público vai conhecer vários estilistas criadores sul-mato-grossenses que estarão presentes na Praça da Liberdade com suas respectivas coleções: Anderson Bosh (Coleção Frida Lídia Kahlo), Fábio Mauricio/F.M. (Coleção Balneário Tropical), Fábio Castro/ Touché (Coleção Recortes Touché), Ateliê Nair Gavilan (Coleção Rios e Vazantes), Emília Leal (Coleção Arte Nativa), Eduardo Alves/Bocaiúva (Coleção Um Olhar Para o Cerrado), Fabi Rezek/Mi Corazón (Coleção Pantanal de Mi Corazón), Lidiane Lopes/Lidylo (Coleção Mulher da Fronteira), Luiz Gugliatto (Coleção Why Not By Gugliatto), Lauren Cury (Coleção Estampa-se) e Patrícia Boli. Também haverá uma Rodada de Negócios, em parceria com o SEBRAE/MS, reunindo oito lojistas do varejo da moda nacional com produtores de moda autoral de MS.

O público ainda vai conferir na Praça da Liberdade um desfile com modelos bonitenses para apresentar as coleções dos estilistas do Estado e logo após será organizado um Pop-up Store, em que as roupas da passarela poderão ser adquiridas diretamente com os criadores das coleções.

Uma grande variedade de oficinas acontecem nos quatro dias do festival. Serão 18 oficinas que terão como foco diversos assuntos, como Dança Vivência para a Infância, Oficina Educação Patrimonial Espeleológico e o Turismo Sustentável em Cavernas, Realizando Filmes com Celular, Oficina de Cinema, Oficina de Teatro, Oficina de Pop Up, Oficina de Xilogravura, Animação e Brinquedos Ópticos e Educomunicação.

No artesanato, haverá oficinas de Modelagem em Biscuit Bichos do Pantanal, Criação de Bijuterias com Biojoias e Cerâmica Terena. O público ainda vai encontrar a oficina de Yoga, com Márcio Yoga-MS, e uma voltada para o patrimônio imaterial (A Construção do Espaço Sagrado) comandada pelo renomado Estúdio Sarasá.

O FIB também terá atividades no Distrito de Águas do Miranda, a 70 quilômetros de Bonito, com as oficinas Caixa do Divino (Zé Benedito-SP), Educação e Meio Ambiente (Lucas Azuaga-MS) e Identificação de Rastros de Animais Águas do Miranda e Birdwatching (Simone Mamede-MS e Maristela Benites-MS).

O artista argentino se apresenta também no Assentamento Guaicurus (MS), na zona rural de Bonito, na quinta (25/08) com o espetáculo circense “Yoyo”.

No sábado (27/08) terá uma extensa programação voltada a literatura na Praça da Liberdade, começando às 10h, no Lounge Literário, com a contadora de histórias Sandra Andrade. Após o almoço, às 14h, um encontro raro e necessário acontece entre o ativista e escritor guarani Olívio Jekupé e a autora e multiartista guató Gleycielli Nonato (MS). Os dois comandam um debate sobre a história, a memória e a oralidade na literatura escrita pelos povos indígenas. Na sequência é a vez da contadora de histórias Carol Jordão (MS), com “Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto”, e o lançamento de “O Sonho de Agatha”, novo livro de Jaceguara Dantas (MS), e “Ginga – Jogo Educativo”, de Thales Passos, Mariana Ramires e Mariana Hilgert (MS).

No último dia do festival, 28/08 (domingo), das 14h às 20h, o Centro de Múltiplo Uso (CMU) vai servir de palco para um grande evento reunindo vários artistas ligados a cultura de rua. O local ganhará uma nova cara durante o festival com os artistas visuais Pedro Vasciaveo (MS), Thais Maia (MS), Pedro Morato (MS) e Kuêio (SP), quatro mentes com diferentes singularidades, registrando suas artes em um enorme muro, cada um com um espaço de 10×3 metros.

Outro local que ganhará novos ares durante o FIB é o tradicional Balneário Municipal, localizado a 6km do centro de Bonito. De sexta (26/08) a domingo (28/08), às 12h, haverá apresentações de artistas da própria cidade de Bonito, uma oportunidade para conhecer a produção musical do município, com atrações como a dupla Badu e Vandinha, a cantora Márcia Cordeiro, as bandas Tubarões do Rio Formoso e Matagéw e o DJ Victor Sherer. Na sequência, às 13h30, estão programados shows de outros artistas sul-mato-grossenses.

A edição de 2022 do festival também abraça a comunidade LGBTQIA+ com o Coletivo Bixa Pare (SP), que vai realizar no sábado (27/08), às 18h, o “Sarau Bixaria Literária” na Praça da Liberdade. No dia anterior, sexta (26/08), às 18h30, o público terá a oportunidade conhecer o trabalho musical de Beca & A Gaia Arte (MS) em um show único que dará visibilidade a existência artística e social de um projeto de forte representatividade LGBTQIA+.

O festival terá espaço até mesmo para tratar no domingo (28/08), às 8h, de Educação e Meio Ambiente proporcionando aos amantes de pets uma “cãominhada”, com direito a desfile pet fantasia e a presença do veterinário Leo Duarte. Também estão previstas exibição de filmes na Câmara Municipal de Bonito, uma palestra de Daniela Vasconcelos sobre a relação entre o artesanato e o design no auditório do SEBRAE-MS e duas noites de música eletrônica (Techno e Psytrance) com os DJs Andre Garde, Fabrício Cabi, Lure, Teruah, Dumbadunz, Anderson Noise, Futuristic Grow e Rica Amaral (SP). Todas as atividades têm acesso gratuito ao público.