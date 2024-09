Policiais civis não aceitam proposta e decidem sobre greve nesta segunda-feira

Após assembleia realizada por policiais civis na manhã deste sábado, em Campo Grande, a categoria decidiu rejeitar a proposta enviada pelo Governo de Mato Grosso do Sul e devem votar sobre possibilidade de deflagrarem greve na segunda-feira (23), em nova reunião.

A assembleia contou com a participação de 730 profissionais da categoria. Na quinta-feira (19), as delegacias de todo o Estado ficaram fechadas para atendimento ao público e apenas registravam flagrantes e casos mais graves.

O movimento, organizado pelo Sinpol-MS (Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul), tem como principal objetivo abrir um canal de negociação com o governo, cobrando o cumprimento de promessas de valorização salarial. Alexandre Barbosa, presidente do sindicato, destacou por meio de nota que a paralisação visa demonstrar a força e união da categoria, na busca por uma resposta urgente das autoridades estaduais.

“É um movimento legítimo, que busca mostrar ao governo a necessidade de valorização dos policiais civis, que desempenham um papel fundamental na segurança pública. Queremos a abertura de um diálogo para que as reivindicações da categoria sejam atendidas”, afirmou Barbosa.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram