Movimento Concerto e Academia Sul-Mato-Grossense de Letras se unem para fomentar cultura no Estado

O movimento concerto em parceria com a academia sul-mato-grossense de letras (ASL), estará promovendo uma série de eventos através do projeto “Música Erudita e suas Fronteiras”. O espetáculo contara com apresentações artísticas gratuitas realizadas na sede da academia, toda quinta-feira de cada mês durante todo o ano de 2023. A próxima apresentação está prevista para o próximo dia 25 de maio as 19h30.

O tema do primeiro evento será “A literatura brasileira na França”, com a participação da escritora douradense Mazé Torquato Chotil, que vive em Paris há cerca de 40 anos. Além disso, o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), Marcelo Fernandes, irá se apresentar em violão solo com obras eruditas brasileiras do renomado compositor Heitor Villa-Lobos, começando com o choro “Sons de Carrilhões”, acompanhado pelo violonista Luiz Alberto Sayd.

Segundo o pró-reitor Marcelo Fernandes, o Movimento Concerto estará presente na ASL com apresentações de professores e estudantes da UFMS, explorando as relações entre a cultura brasileira, europeia e fronteiriça. Ele ressalta que o evento será uma oportunidade para compartilhar três ou quatro músicas em cada abertura mensal, dentro da proposta do projeto “Música Erudita e suas Fronteiras”.

O presidente da ASL, O presidente da ASL, Henrique Alberto de Medeiros Filho, destaca que as apresentações pretendem valorizar a literatura e as artes como ferramentas transformadoras da educação e da cultura, ao mesmo tempo, em que proporcionam uma oferta cultural diversificada para a população local, promovendo o desenvolvimento social dos cidadãos. Ele enfatiza que as apresentações abordarão um repertório variado, com ênfase na música erudita brasileira, mas também incluirão o repertório tradicional europeu, como música de câmara, sinfônica, sacra, medieval e armorial, além da produção erudita brasileira e suas inspirações nacionais, como a música urbana e rural dos períodos colonial, imperial e da primeira república.

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras foi criada em 1971, seguindo o modelo da Academia Brasileira de Letras. Inicialmente chamada de Academia de Letras e História de Campo Grande, adotou o nome atual após a divisão de Mato Grosso do Sul. Com 40 cadeiras destinadas aos destaques da literatura regional, a ASL desempenha um papel fundamental no fomento de eventos literários e culturais no estado, incluindo o Concurso de Poesia Oliva Enciso e o Concurso de Contos Ulysses Serra. Além disso, o Chá Acadêmico é um evento mensal que oferece palestras interativas e diversas manifestações artísticas, como declamações de poesias, música e artes plásticas.

Henrique Alberto de Medeiros Filho ressalta que a ASL, em conjunto com as demais Academias Estaduais de Letras do país, busca incentivar o interesse pela língua nacional e pela literatura, promover a aproximação entre representantes da cultura nacional e estadual, estabelecer atividades de intercâmbio com o público, instituições educacionais e entidades culturais do país e do exterior, entre outras ações.

Serviço:

Dia 25 (quinta-feira) de maio de 2023, às 19h30

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Rua 14 de Julho, n.º 4653 (Altos do São Francisco)

Entrada gratuita.