Casos confirmados de dengue sobem mais de 100% em uma semana

Os casos confirmados de dengue em Mato Grosso do Sul tiveram um aumento de 116,35% em apenas uma semana, segundo o último boletim epidemiológico da doença, divulgado ontem (15) pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), sendo registrados 671 casos de dengue.

Na semana epidemiológica cinco, foram notificados 310 casos e 2.058 casos prováveis. Atualmente, o número de casos prováveis é de 2.816, um aumento de 36,83% de uma semana para outra, o que também representa um aumento na incidência de casos, que passou de 74,7 para 102,2, um alerta amarelo.

Além disso, os óbitos também subiram, e a secretaria investiga duas mortes. Já são 10 municípios com alta incidência de casos prováveis de dengue, e Aral Moreira, Paranhos e Sete Quedas lideram a lista. O município de Chapadão do Sul acumula 143 casos confirmados, seguido de Costa Rica com 82 e Dourados com 45. Campo Grande registrou 18 casos.

Casos prováveis são todos os casos em investigação, casos confirmados e ignorados. Já casos confirmados são os casos encerrados para o agravo, levando em conta o critério laboratorial ou clínico-epidemiológico, sujeitos a alteração.

No ano passado, o Ministério da Saúde indicou que 74,8% dos criadouros do mosquito da dengue estão nos domicílios, como em vasos e pratos de plantas, garrafas retornáveis, pingadeira, recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais e materiais em depósitos de construção (sanitários estocados, canos, etc.).

A vacinação contra a doença já começou no Brasil. Em Campo Grande, as doses são aplicadas em crianças de 10 e 11 anos e em Dourados é realizada uma vacinação em massa, de pessoas de quatro a 59 anos, sendo a primeira cidade do país com a ação.

