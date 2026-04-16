Simulado na BR-163 mobiliza mais de 100 profissionais em cenário de acidente com produto perigoso em Campo Grande

Ambulâncias, helicóptero, socorristas, policiais, vítimas gravemente feridas e até um óbito registrado chamaram a atenção de quem passou pelo km 466 da BR-163/MS, em Campo Grande. A concessionária Motiva Pantanal realizou, nesta quinta-feira (16), o 1º Simulado de Acidente com Produto Perigoso e Múltiplas Vítimas. A ação reuniu forças de segurança, saúde e trânsito com o objetivo de testar protocolos, integrar equipes e aprimorar a resposta a ocorrências de alta complexidade na rodovia.

Fotos: Nilson Figueiredo

O exercício simulou um acidente de grande proporção envolvendo cinco veículos, entre eles uma carreta-tanque carregada com etanol, um cavalo mecânico, dois carros de passeio e um ônibus. Ao todo, o cenário contabilizou 20 vítimas com diferentes níveis de gravidade, incluindo feridos graves, pessoas presas às ferragens e até a simulação de óbito.

De acordo com o diretor-presidente da Motiva Pantanal, Nelson Soares Neto, a iniciativa marca o início de um ciclo de treinamentos dentro do novo contrato da concessionária, com duração de 29 anos. “A importância desse evento é garantir que estejamos preparados e integrados com todas as forças para situações desse porte”, destacou.

O simulado também incluiu situações críticas, como o vazamento de produto inflamável e princípio de incêndio, exigindo atuação coordenada para contenção de riscos. Segundo a organização, a escolha de um produto perigoso eleva o nível de complexidade e exige maior atenção à segurança tanto das vítimas quanto das equipes de resgate.

A coordenadora de atendimento pré-hospitalar da Motiva Pantanal, Gleice Andrade, explicou que a proposta é promover treinamentos periódicos e ampliar a capacidade de resposta conjunta. “Queremos que, na prática, quando houver uma ocorrência real, todos os órgãos estejam integrados e consigam oferecer o melhor atendimento possível”, afirmou. Ela ressaltou ainda que mais de 100 profissionais participaram da ação, incluindo cerca de 50 diretamente envolvidos no atendimento às vítimas.

Durante a simulação, foram mobilizados diversos recursos operacionais, como ambulâncias, viaturas de inspeção, guinchos, caminhão-pipa e equipes especializadas. Estudantes da área da saúde também participaram como figurantes, contribuindo para o realismo da ocorrência.

Entre os participantes da ação, o acadêmico de medicina Afonso Leite destacou a experiência prática proporcionada pelo exercício. “Mesmo sendo uma simulação, a adrenalina é real. Isso prepara não só as equipes de resgate, mas também quem atua na regulação, para que todos estejam prontos quando uma situação real acontecer”, disse.

Toda a ação seguiu um roteiro, simulando todas as etapas de um atendimento de acidente, desde o momento em que a concessionária toma conhecimento do ocorrido, seguido pelo acionamento de equipes de resgate e policiamento para isolamento e orientação do trânsito, por exemplo.

O gerente de operações da Motiva Pantanal, Fábio Oliveira, destacou a importância da agilidade na liberação da pista após acidentes. “Além do atendimento às vítimas, é fundamental garantir a desmobilização rápida do cenário para evitar novos acidentes e restabelecer a fluidez do tráfego”, explicou. Segundo ele, o treinamento permite avaliar tempo de resposta, comunicação e eficiência dos protocolos adotados.

A ação contou com a participação integrada de diversas instituições, como PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), PM (Polícia Militar), PMA (Polícia Militar Ambiental), Detran-MS, Defesa Civil, além de órgãos ambientais e reguladores.

Para o major do Corpo de Bombeiros, Vinícius Barbosa Gonçalves, o treinamento é essencial para alinhar as equipes em ocorrências complexas. “Esse tipo de simulado permite coordenar o trabalho de todos os envolvidos e garantir uma atuação eficiente, especialmente em casos com produtos perigosos e múltiplas vítimas”, afirmou.

A Motiva Pantanal informou que pretende realizar simulações semelhantes anualmente, reforçando o compromisso com a segurança viária e a preparação das equipes para atendimentos de grande escala na BR-163.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram