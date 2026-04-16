Simulado na BR-163 mobiliza mais de 100 profissionais em cenário de acidente com produto perigoso em Campo Grande

Foto: Nilson Figueiredo
Foto: Nilson Figueiredo

Ambulâncias, helicóptero, socorristas, policiais, vítimas gravemente feridas e até um óbito registrado chamaram a atenção de quem passou pelo km 466 da BR-163/MS, em Campo Grande. A concessionária Motiva Pantanal realizou, nesta quinta-feira (16), o 1º Simulado de Acidente com Produto Perigoso e Múltiplas Vítimas. A ação reuniu forças de segurança, saúde e trânsito com o objetivo de testar protocolos, integrar equipes e aprimorar a resposta a ocorrências de alta complexidade na rodovia.

Fotos: Nilson Figueiredo

O exercício simulou um acidente de grande proporção envolvendo cinco veículos, entre eles uma carreta-tanque carregada com etanol, um cavalo mecânico, dois carros de passeio e um ônibus. Ao todo, o cenário contabilizou 20 vítimas com diferentes níveis de gravidade, incluindo feridos graves, pessoas presas às ferragens e até a simulação de óbito.

Nelson Soares Neto, diretor-presidente da Motiva Pantanal – Foto: Nilson Figueiredo

De acordo com o diretor-presidente da Motiva Pantanal, Nelson Soares Neto, a iniciativa marca o início de um ciclo de treinamentos dentro do novo contrato da concessionária, com duração de 29 anos. “A importância desse evento é garantir que estejamos preparados e integrados com todas as forças para situações desse porte”, destacou.

O simulado também incluiu situações críticas, como o vazamento de produto inflamável e princípio de incêndio, exigindo atuação coordenada para contenção de riscos. Segundo a organização, a escolha de um produto perigoso eleva o nível de complexidade e exige maior atenção à segurança tanto das vítimas quanto das equipes de resgate.

Coordenadora de atendimento pré-hospitalar da Motiva Pantanal, – Foto: Nilson Figueiredo

A coordenadora de atendimento pré-hospitalar da Motiva Pantanal, Gleice Andrade, explicou que a proposta é promover treinamentos periódicos e ampliar a capacidade de resposta conjunta. “Queremos que, na prática, quando houver uma ocorrência real, todos os órgãos estejam integrados e consigam oferecer o melhor atendimento possível”, afirmou. Ela ressaltou ainda que mais de 100 profissionais participaram da ação, incluindo cerca de 50 diretamente envolvidos no atendimento às vítimas.

Durante a simulação, foram mobilizados diversos recursos operacionais, como ambulâncias, viaturas de inspeção, guinchos, caminhão-pipa e equipes especializadas. Estudantes da área da saúde também participaram como figurantes, contribuindo para o realismo da ocorrência.

Foto: Juliana Aguiar

Entre os participantes da ação, o acadêmico de medicina Afonso Leite destacou a experiência prática proporcionada pelo exercício. “Mesmo sendo uma simulação, a adrenalina é real. Isso prepara não só as equipes de resgate, mas também quem atua na regulação, para que todos estejam prontos quando uma situação real acontecer”, disse.

Afonso Leite participou da simulaçãopela primeira vez – Foto: Nilson Figueiredo

Toda a ação seguiu um roteiro, simulando todas as etapas de um atendimento de acidente, desde o momento em que a concessionária toma conhecimento do ocorrido, seguido pelo acionamento de equipes de resgate e policiamento para isolamento e orientação do trânsito, por exemplo.

Gerente de operações da Motiva Pantanal, Fábio Oliveira – Foto: Nilson Figueiredo

O gerente de operações da Motiva Pantanal, Fábio Oliveira, destacou a importância da agilidade na liberação da pista após acidentes. “Além do atendimento às vítimas, é fundamental garantir a desmobilização rápida do cenário para evitar novos acidentes e restabelecer a fluidez do tráfego”, explicou. Segundo ele, o treinamento permite avaliar tempo de resposta, comunicação e eficiência dos protocolos adotados.

A ação contou com a participação integrada de diversas instituições, como PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), PM (Polícia Militar), PMA (Polícia Militar Ambiental), Detran-MS, Defesa Civil, além de órgãos ambientais e reguladores.

Para o major do Corpo de Bombeiros, Vinícius Barbosa Gonçalves, o treinamento é essencial para alinhar as equipes em ocorrências complexas. “Esse tipo de simulado permite coordenar o trabalho de todos os envolvidos e garantir uma atuação eficiente, especialmente em casos com produtos perigosos e múltiplas vítimas”, afirmou.

A Motiva Pantanal informou que pretende realizar simulações semelhantes anualmente, reforçando o compromisso com a segurança viária e a preparação das equipes para atendimentos de grande escala na BR-163.

 

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