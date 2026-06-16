Apaixonados por carros antigos irão se encontrar na 3ª edição da Retrocar na sexta

Evento terá lançamento com direito à exbição de jogo da seleção, antes da programação de agosto

Os motores da nostalgia já têm data para voltar a acelerar em Campo Grande. Nesta sexta-feira (19), a partir das 19h, a cidade recebe o lançamento oficial da terceira edição do Retrocar MS, um dos maiores encontros de carros antigos de Mato Grosso do Sul. O evento acontece na tradicional Academia do Chopp e promete reunir colecionadores, apaixonados por automobilismo, expositores e o público que acompanha o crescimento do segmento no Estado.

Além da apresentação oficial das novidades da edição de 2026, a noite contará com um atrativo especial para os amantes do futebol. Um telão será instalado no local para a transmissão do segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil enfrenta o Haiti, transformando o lançamento em um grande encontro de confraternização entre torcedores e admiradores da cultura automotiva.

A programação inclui exposição de veículos antigos, apresentações musicais com duas bandas ao vivo e a presença dos organizadores, que irão apresentar oficialmente os detalhes do Retrocar MS 2026. O evento principal já tem data confirmada: será realizado nos dias 15 e 16 de agosto, na Praça do Papa.

Após o sucesso registrado no ano passado, quando milhares de pessoas passaram pelo encontro e movimentaram diferentes setores da economia criativa, turismo, gastronomia e entretenimento, a expectativa da organização é ampliar ainda mais a experiência nesta terceira edição. O Retrocar MS vem se consolidando como um evento que ultrapassa o universo automobilístico e se transforma em um verdadeiro encontro cultural e familiar.

O crescimento do Retrocar MS é resultado de um trabalho construído ao longo de mais de uma década pela Confraria do Fusca, grupo responsável pela organização do evento. Segundo o vice-presidente da Confraria, Luiz Paulo Domingos da Costa,, a experiência acumulada tem contribuído para consolidar o encontro entre os principais do segmento no Estado. “A Confraria do Fusca está organizando eventos há 14 anos em Campo Grande e hoje estamos sendo reconhecidos pelo nosso desempenho e excelente evento que damos ao público. Estamos lutando para ser um dos melhores eventos do Centro-Oeste. Estamos preparando várias atrações inéditas para esta edição, que será sem dúvida uma das melhores”, afirma. A expectativa da organização é que a terceira edição amplie ainda mais o público e reforce a posição do Retrocar MS como uma das principais vitrines da cultura automotiva regional.

Além da paixão pelos clássicos sobre rodas, o projeto chama atenção pela capacidade de reunir diferentes gerações em torno da memória afetiva, da preservação histórica e da valorização da cultura automotiva. Modelos raros, veículos restaurados, relíquias nacionais e importadas e histórias marcantes fazem parte da essência do encontro, que cresce a cada ano em Campo Grande.

Conforme Luiz, um dos pilares do Retrocar MS é justamente transformar o encontro de carros antigos em uma experiência que vai além da exposição de veículos, reunindo famílias e amigos em um ambiente de convivência e memória afetiva. “Tendo em vista que o evento é para a família e encontro de amigos de outros estados, nossa missão é resgatar memórias de pessoas queridas e acontecimentos desde a infância até o presente atual”, afirma. A proposta é fazer com que cada veículo exposto desperte lembranças, histórias e conexões entre diferentes gerações, fortalecendo o caráter cultural e familiar do evento.

O lançamento oficial do Retrocar MS, na Academia do Chopp, será uma prévia do que o público encontrará na edição principal do evento, marcada para agosto, na Praça do Papa. Segundo o organizador, a programação contará com atrações musicais e uma exposição de veículos que marcaram diferentes épocas da história do automobilismo. “Teremos atrações musicais e vários carros clássicos que marcaram época”, afirma. Para o encontro de agosto, a expectativa é de crescimento significativo no número de participantes e visitantes. “Nossa estimativa para o evento em agosto é de um público de 30 mil visitantes e mais de mil veículos antigos inscritos”, destaca. A projeção reforça a consolidação do Retrocar MS como um dos maiores eventos do segmento em Mato Grosso do Sul.

A expectativa é que colecionadores de diferentes cidades de Mato Grosso do Sul e de outros estados participem da edição de 2026, fortalecendo Campo Grande como rota importante dos encontros automotivos do Centro-Oeste.

Além de reunir colecionadores e admiradores de veículos clássicos, o Retrocar MS também gera impactos econômicos em diversos setores. Segundo o organizador, eventos de grande porte ligados ao antigomobilismo movimentam uma cadeia que envolve turismo, hotelaria, comércio, alimentação e serviços. “O turismo do antigomobilismo movimenta 3,5 bilhões de reais a cada evento grande, então essas cidades brasileiras estão disputando esses eventos de carros antigos e os colecionadores para estarem consumindo hotelaria, combustível, comércio, enfim, tudo aquilo que a cidade que está sediando o evento está disputando para que essa economia venha para a cidade”, afirma. Para ele, a realização do Retrocar em Campo Grande também contribui para fortalecer a cultura automotiva local e valorizar os colecionadores da Capital. “Buscamos fortalecer nossa cultura na Capital, onde existem grandes colecionadores que apoiam este evento”, completa.

Serviço: O lançamento oficial da 3ª edição da Retrocar MS será realizado nesta sexta-feira (19), a partir das 19h, na Academia do Chopp, com exposição de carros antigos, música ao vivo e transmissão da Copa do Mundo de Futebol. Já o evento principal será de 15 a 16 de agosto, na Praça do Papa, em Campo Grande.

Por Carolina Rampi