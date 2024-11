Evento acontece entre os dias 14 e 17 de novembro e traz grandes nomes do tango para a cidade

Quem nunca se emocionou com a tensão e a sintonia entre Antonio Banderas e Katya Virshilas dançando tango no filme “Vem Dançar” (2006) Agora, os fãs desse ritmo têm a chance de vivenciar a magia do tango de perto. De 14 a 17 de novembro, o Festival Caminhos do Tango reunirá grandes nomes nacionais e internacionais da dança em Campo Grande. O evento será lançado na Casa Quintal Manoel de Barros e contará com uma programação diversificada, incluindo espetáculos, milongas, workshops e atividades focadas na capacitação de bailarinos.

Entre as atrações do festival, destaca-se um espetáculo em homenagem ao poeta Manoel de Barros, celebrando sua obra e sua relação com a cultura de Mato Grosso do Sul. A programação inclui workshops, milongas e apresentações artísticas.

A ligação entre o tango e a obra de Manoel de Barros surgiu de uma conversa entre a idealizadora do festival, Camila Marques, e o professor Luciano Bastos, que vive no Rio de Janeiro, cidade que também marcou a trajetória do poeta. Ambos, admiradores das poesias de Manoel.

“Eu e Luciano discutíamos a importância de valorizar o pequeno, o cotidiano, e os detalhes delicados da vida, em oposição ao materialismo. Durante essa conversa, refletimos sobre como essa visão se conecta tanto com a filosofia de Manoel de Barros quanto com o tango, que também é uma dança de gestos sutis e profundos. Além disso, o aniversário de 10 anos do falecimento de Manoel de Barros se aproximava, o que me pareceu a oportunidade perfeita para prestar uma homenagem a ele”, relata.

Curadoria

A idealizadora e organizadora do festival, Camilla Marques, destaca para a reportagem, que nesta edição, a programação vai além das tradicionais apresentações de tango e das animadas milongas.

“Este ano, focamos especialmente na capacitação e formação dos bailarinos, oferecendo uma oportunidade única para o aprimoramento técnico e artístico. Nosso objetivo é criar um ambiente de aprendizado contínuo, onde a troca de experiências seja uma ferramenta essencial para fortalecer a comunidade de dança local”, explica.

O lançamento do festival contará com a participação de alguns dos maiores nomes do tango mundial. Entre eles, destaca-se Betsabet Flores, campeã mundial de Tango Escenário e diretora da Cia Tango de Ley. Além de sua carreira brilhante como bailarina, Betsabet é presença constante em festivais e competições de tango internacionais, onde atua como jurada.

Outros dois grandes nomes confirmados são Leandro Gómez e Luciano Bastos. Gómez é bailarino profissional de tango com mais de 25 anos de experiência e uma das figuras centrais do espetáculo Tango Pasión, que percorre o mundo desde o ano 2000 e já foi apresentado em mais de 60 países. Luciano Bastos, com uma vasta experiência internacional, é também um dos mais respeitados professores de tango, com uma carreira que se estende desde 1998.

“A comunidade de tango em Campo Grande tem crescido constantemente. Um grande diferencial do festival na cidade é a alta qualidade das aulas e bailes, combinada com um ambiente mais acolhedor, algo difícil de encontrar em grandes metrópoles como São Paulo ou Rio de Janeiro. Além disso, as belezas naturais de Mato Grosso do Sul, com seu clima de ecoturismo”, ressalta Camilla.

Programação

Serão quatro dias intensos de tango, com uma programação recheada de atrações. O evento começa com um show internacional de tango e segue com mais de 12 horas de aulas, milongas com jantar incluso e um espetáculo de encerramento em homenagem ao poeta Manoel de Barros. Além disso, os participantes poderão desfrutar de um Café com Tango e visitar o estande de roupas e sapatos especializados. Uma experiência completa para os amantes do tango!

♦️ 14/11 – quinta feira

19:00 – Espetáculo Caminhos do Tango – Abertura IV Festival Caminhos do Tango

Local: Teatro Sesc Prosa

21:00 – Milonga da Fatinha (apenas para os inscritos no Festival Caminhos do Tango)

Local: Espaço Tangoo Vip

♦️ 15/11 – sexta feira:

13:00 – 17:30 – Aulas – (Espaço Tangoo Vip)

20:00 – 21:00 – Aula Pré – milonga (Radio Clube Cidade)

21:00 – 02:00 – Milonga de Boas Vindas

Local: Rádio Clube Cidade

♦️ 16/11 – sábado:

13:00 – 17:30 – Aulas – (Espaço Tangoo Vip)

20:00 – 21:00 – Aula Pré – milonga (Radio Clube Cidade)

21:00 – 02:00 – Milonga de Gala

Local: Rádio Clube Cidade

♦️ 17/11 – domingo:

13:00 – 17:30 – Aulas (Espaço Tangoo Vip)

18:00 – Espetáculo “No Ínfimo do Abraço” – Encerramento

Local: Teatro Allan Kardec

19:00 – 21:30 – Café com Tango (gratuito)

Local: Espaço Tangoo Vip

Serviço

O Festival Caminhos do Tango, com número restrito de convidados. Para mais informações sobre a programação e aquisição de ingressos, os interessados podem ligar para (67) 99122-6820.

