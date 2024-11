Ministro da Educação anuncia R$ 505 milhões para MS

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou, nesta quarta-feira (13), um investimento de R$ 505 milhões na educação de Mato Grosso do Sul, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O anúncio foi feito durante evento em Campo Grande, acompanhado do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e demais autoridades. Foi oficializado recursos destinados à expansão de programas de incentivo estudantil, além da inauguração de novas estruturas educacionais e modernização de equipamentos e veículos escolares para o Estado.

A cerimônia aconteceu no câmpus Campo Grande do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), onde foram inaugurados bloco didático-pedagógico e uma quadra poliesportiva, com investimento de R$ 10,5 milhões. O ministro também anunciou a compra de 24 novos ônibus escolares para 24 municípios de MS, com verba de R$ 10,9 milhões, e a ampliação do programa Pé-de-Meia, que beneficia atualmente 43,7 mil estudantes de ensino médio no estado. Em 2024, o programa de incentivo à permanência escolar por meio de poupança vinculada ao desempenho e à frequência deve receber R$ 76,2 milhões em Mato Grosso do Sul.

“Educação não tem cor partidária, precisa estar acima de qualquer disputa política. O que está em jogo são as crianças e os jovens, que são o futuro de uma nação”, ressaltou o ministro.

Além das novas estruturas no IFMS, o Novo PAC prevê a construção de dois novos câmpus do Instituto Federal, nas cidades de Paranaíba e Amambai, com um total de R$ 50 milhões em investimentos. As unidades, que atenderão em média 1.400 alunos em cursos técnicos integrados ao ensino médio, estão em fase de escolha dos terrenos e receberão R$ 15 milhões para infraestrutura e R$ 10 milhões para aquisição de equipamentos e mobiliário.

Mais investimentos

A educação superior também foi contemplada com R$ 103 milhões, destinados à consolidação das universidades federais do estado. Parte desse montante financiará a ampliação do HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados), referência em atendimento materno-infantil para 33 municípios. O bloco da Unidade da Criança e da Mulher, cuja construção será realizada em duas etapas, aumentará a capacidade das UTIs Pediátrica e Neonatal e dos Cuidados Intermediários Neonatais, duplicando o número de leitos em alguns casos.

Na educação básica, o MEC prevê investir R$ 314,2 milhões, voltados principalmente à construção de 30 creches e 16 escolas de tempo integral. Essa expansão, junto à aquisição dos ônibus escolares, faz parte do Programa Caminho da Escola, que facilita o acesso de estudantes a instituições de ensino em áreas remotas do estado.

Outro foco do evento foi o aumento da participação de alunos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Em 2023, apenas 56,6% dos alunos do 3º ano do ensino médio de escolas públicas do estado estavam inscritos no exame; em 2024, o índice subiu para 84%, embora ainda abaixo da média nacional de 94%. Como incentivo, o programa Pé-de-Meia vai oferecer uma parcela extra de R$ 200 aos estudantes que comparecerem nos dois dias de prova do Enem no próximo ano.

O governador Eduardo Riedel celebrou os investimentos para o Estado. “O reflexo do Pé-de-Meia é muito grande, um programa de premissa de cobrar frequência e no cerne do programa temos a melhoria do fluxo e a diminuição da evasão, o que significa mais anos na escola e um maior rendimento. Estamos falando de quase metade dos alunos do ensino médio aptos a receber. Então é um programa extremamente importante e que possibilita o aluno chegar ao fim do ensino médico com R$ 9.200 na poupança para iniciar uma trajetória na vida adulta posteriormente”, destacou Riedel.