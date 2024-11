Literatura e tecnologia serão debatidos em 25ª edição do Proler

Encontro será realizado entre os dias 19 a 30 de novembro, com palestras e oficinas

Com a ascensão dos e-books e kindle, aparelho para leitura de livros online, a leitura passou para a ser feita com o auxílio da tecnologia, com milhares de livros na palma da mão e com preços mais acessíveis. Além disso, a crescente das inteligências artificiais é um ponto de virada nos últimos anos, principalmente no que tange a escrita. É esse tipo de mudança que ser debatida na 25ª edição do Proler (Programa Nacional de Incentivo à Leitura), realizado de 19 a 30 de novembro, com programação diversa na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim e MIS (Museu da Imagem e do Som).

Nesta edição, o evento trará a temática ‘Literatura, leitura e escrita em tempos de inteligência artificial’. O objetivo do encontro é fomentar a formação de leitores e promover o intercâmbio de experiências e conhecimentos sobre o livro, a leitura e a literatura. Haverá palestras, oficinas, rodas de conversa e lançamentos de livros.

Um dos destaques do Proler é o debate aos impactos no ato de ler e escrever, causados pelas novas tecnologias, com reflexões sobre o papel das ferramentas digitais na construção do conhecimento, e atrai profissionais de diversas áreas como professores, acadêmicos, bibliotecários, escritores além de interessados em leitura.

A coordenadora do comitê Proler em Mato Grosso do Sul, Melly Sena, ressalta a importância de incluir essa discussão tecnológica no contexto do Programa. Segundo ela, o tema visa formar leitores mais críticos e conscientes, capacitando-os para as transformações tecnológicas que marcam o cenário literário atual.

“Discutir a inteligência artificial dentro do Proler, com essa temática desse ano, é pensar a formação de leitores críticos e conscientes dessas transformações tecnológicas, capazes de navegar nesse novo cenário literário digital. Também é uma oportunidade para refletirmos sobre a própria questão da autoria, considerando a dualidade entre o autor físico e aquele que utiliza essas novas tecnologias. E, enquanto formadores de leitores, é essencial que estejamos preparados para mediar e orientar essas discussões de maneira enriquecedora”, afirma Melly Sena.

“A Inteligência artifical desenvolveu rapidamente o que tem afetado até questões eticas envolvendo a própria autoria. Trazer ess campo a discussão se faz nescessário e urgente, seja como conhecimento e uso das ferramentas, seja pelas discussões envolvidas no campo da autoria, por exemplo nos livros escritos pela inteligência artifical.”, apontou Sena.

“É um tema novo e ainda povo discutido em nossa cidade e nosso estado. O Proler tem sido inovador em trazer previamente discussões que se tornam essenciais para o desenvolvimento cultural e literário de nosso estado como a literatura periferias, literatura infantil e agora inteligência artifical”, finalzou a coordenadora do comitê Proler.

A programação inclui palestras com nomes relevantes, como a escritora Amanda Justino e o pesquisador Pablo Cavalcante, que abordarão temas como o papel da IA na literatura e as novas dinâmicas entre livros físicos e digitais. O evento também oferece oficinas práticas de introdução à audiodescrição, escrita criativa e aldravia, um estilo poético minimalista.

Proler

O Proler (Programa Nacional de Incentivo à Leitura) foi criado em 1992 e é coordenado pela Fundação Biblioteca Nacional – Ministério da Cultura. Em 1996 teve sua reorientação, procurando contemplar a variedade e a diversidade das práticas brasileiras de promoção da leitura em todo país, refletindo anos de experiências e estudos dos profissionais que atuam na área. É uma proposta de âmbito nacional, articulada por múltiplos parceiros (instituições/entidades) oficiais ou não governamentais, pessoas profissionais, agentes e promotores da leitura.

Tem por finalidade contribuir para a ampliação do direito à leitura, promovendo condições de acesso a práticas de leitura e de escrita críticas e criativas. Isto implica articular a leitura com outras expressões culturais, propiciar o acesso à materiais escritos, abrir novos espaços de leitura e integrar as práticas de leitura aos processos educacionais, dentro e fora da escola. Tornar a prática de leitura mais presente no cotidiano escolar é uma tarefa fundamental para um projeto político cuja meta é formar cidadãos leitores. A escola e a biblioteca são, nesse processo, instituições imprescindíveis e complementares, mas o aprendizado da leitura transcende a alfabetização.

Confira a programação completa:

19 DE NOVEMBRO – a partir das 19h

* Página virada: Livros físicos vs digitais: Quem conquista seu coração?

Palestrante: Amanda Justino

* Inteligência Artificial: Será que sabemos menos com ela?

Palestrante: Fernanda B. Riveros Oliveira

* ResearchRabbit: A IA que te dá uma mão na pesquisa científica!

Palestrante: Pablo S. Cavalcante

Local – MIS – Museu da imagem e do som

21 DE NOVEMBRO – 19h

Lançamento do livro “A literatura nas políticas públicas de estado do Brasil e de Mato Grosso do Sul: a produção, a circulação e a promoção da leitura” de Vanderlei José dos Santos

22 DE NOVEMBRO

* Oficina de Introdução à audiodescrição (14h)

Ministrante: Ivone Ângela dos Santos. Duração: 2 h e 30 min.

Nessa oficina será discutido o conceito de audiodescrição, a diferença entre descrição e audiodescrição, a sua aplicabilidade, quais são os usuários, os profissionais envolvidos e as etapas desse recurso. Além de realizar exercícios práticos.

Inscrições gratuitas no link: https://forms.gle/z6X84na6XRiTXcEy5

* Vivência: “Brincar e cantar – histórias para bebês e crianças pequenas” (18h30)

Ministrante: Edu Brincante. Duração: 4h

A oficina é direcionada a professores, bibliotecários, contadores de histórias, cuidadores e interessados em vivenciar atividades artísticas de incentivo à leitura aliadas ao brincar.

Inscrições gratuitas no link: https://forms.gle/8v3KegusaEdL6agKA

23 DE NOVEMBRO:

* Oficina de Escrita: DISSE-ME-DISSE: Histórias Inventadas a Partir da Vida Alheia (14h)

Ministrante: Febraro de Oliveira. Duração: 3 horas – PARTE I

Nesta oficina, os participantes serão convidados a explorar o poder das narrativas baseadas em fragmentos da vida alheia. A partir de histórias (quase) reais, rumores e meias verdades, vamos investigar como a curiosidade e a intriga podem servir de combustível para criar personagens complexos e cenas envolventes. Exercícios práticos vão guiar o grupo a transformar boatos e enganos em histórias instigantes, mergulhando no universo do “disse-me-disse” com humor e crítica. Inscrições gratuitas por formulário: https://forms.gle/Z2sDc16z7KHPAWJ17

* Roda de conversa: Escrevivências – a literatura negra e a construção identitária – UBE (15h30)

Ministrantes: Maria Carol, Rafael Belo, Alessandra Coelho e convidados

Roda de conversa abordando a literatura negra como uma forma de enfrentamento ao racismo, mas não só focada nisso. Serão abordados temas como a construção identitária, o fortalecimento psíquico a partir do contato com essas narrativas, tornar-se negro a partir da escrevivência.

27 DE NOVEMBRO

* CLUBE DE LEITURA – PÁGINA 60 Participação Grupo das aposentadas da ACP (15h)

Mediação: Cármem Lúcia

O encontro do Clube de leituras do Página 60 reúne a escritora e poeta Carmem Lúcia e um grupo de professoras aposentadas e filiadas da ACP. Será aberto ao público e neste encontro teremos momentos de leitura, discussões e debates. Após este momento, teremos um espaço de criação, quer seja em prosa ou poesia.

* OFICINA DE ALDRAVIAS (19h)

Ministrante: Iolete Moreira. Duração: 1h

A aldravia é um estilo de poesia genuinamente brasileira que se caracteriza por ser um poema minimalista, com seis versos vocabulares, ou seja, cada linha é um vocábulo. O objetivo é transmitir o máximo de poesia com o mínimo de palavras. Nessa oficina, o propósito é divulgar o gênero, suas características e oportunizar que os participantes escrevam suas próprias aldravias. Inscrições gratuitas: https://forms.gle/xS8giF3vdJKqixmW6

30 DE NOVEMBRO

* Oficina de Escrita: DISSE-ME-DISSE: Histórias Inventadas a Partir da Vida Alheia (14h)

Ministrante: Febraro de Oliveira. Duração: 3 horas – Parte II

Nesta oficina, os participantes serão convidados a explorar o poder das narrativas baseadas em fragmentos da vida alheia. A partir de histórias (quase) reais, rumores e meias verdades, vamos investigar como a curiosidade e a intriga podem servir de combustível para criar personagens complexos e cenas envolventes. Exercícios práticos vão guiar o grupo a transformar boatos e enganos em histórias instigantes, mergulhando no universo do “disse-me-disse” com humor e crítica. Inscrições gratuitas por formulário Google Forms https://forms.gle/Qvif3yCyjtP56bDu5