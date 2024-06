Prêmio Bocaiuva: prorrogadas inscrições até dia 30 de junho

Premiação que faz parte da Primeira Semana de Moda Inclusiva, iniciativa pioneira na região Centro-oeste

No cenário da moda brasileira, uma iniciativa pioneira surge com o intuito de promover inclusão, igualdade e diversidade. A “Primeira Semana de Moda Inclusiva” está marcada para ocorrer entre os dias 16 e 21 de setembro deste ano, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este evento, que visa não apenas celebrar a diversidade, mas também promover um debate profundo sobre inclusão na indústria da moda, é organizado como parte integrante do “I Prêmio Bocaiuva de Moda Inclusiva” que acontece ao final do evento.

A Semana de Moda Inclusiva também oferecerá uma programação diversificada, incluindo workshops, palestras, demonstrações práticas, desfiles de moda e exposições artísticas. O evento visa celebrar e promover a diversidade no universo da moda, oferecendo um espaço inclusivo para profissionais e entusiastas explorarem novas abordagens e propostas relacionadas ao vestuário para pessoas com deficiência.

O evento não se trata apenas de peças adaptadas, mas sim de criações que incorporam elementos de moda, conferindo-lhes estilo e sofisticação. É fundamental que a moda transcenda a noção de segregação, um aspecto lamentavelmente presente em uma parte significativa da indústria, e se torne de fato uma ferramenta eficaz de inclusão.

Prêmio Bocaiuva

Como parte da agenda da Semana de Moda, o Prêmio Bocaiuva, que teve seu prazo de inscrições estendido até 30 de junho, busca estimular a participação de estudantes, profissionais e entusiastas da moda de todo o Brasil. Seu objetivo principal é incentivar o desenvolvimento de soluções e propostas inovadoras relacionadas ao vestuário para pessoas com deficiência. Eduardo Alves e Luane Sales, designers de moda e idealizadores do projeto, destacam que o concurso não se limita apenas à criação de looks, mas também busca fomentar discussões sobre temas como acessibilidade, representatividade e inclusão no universo fashion.

Luane Sales, uma das idealizadoras do projeto, contou para a reportagem do Jornal O Estado, explica o prêmio Bocaiuva irá funcionar durante A semana de Moda Inclusiva.

“O Prêmio Bocaiúva marca o encerramento da Semana de Moda Inclusiva. Inspirado em um concurso anterior de moda inclusiva sediado em São Paulo, este evento tem como objetivo principal instigar os criadores de moda a repensarem suas abordagens em relação à inclusão. A ideia é desafiar os estilistas a considerarem adaptações em suas peças, promovendo uma reflexão mais profunda sobre a moda inclusiva”, detalhou a designer.

Também idealizador do Prêmio, Eduardo Alves, afirmou para a reportagem que projeto tem como objetivo é promover mudanças culturais, pensando na representatividade de pessoas com deficiência no mercado da moda“ A ideia por trás da criação do Prêmio Bocaiuva é incentivar novas marcas, estilistas e entusiastas da moda a se inserirem no universo da moda inclusiva. O objetivo é que essas pessoas possam explorar e entender melhor esse universo, que inclui adaptações para pessoas com deficiência”, relatou.

O intuito do prêmio é chamar a atenção dos criadores e estudantes de moda para que eles explorem verdadeiramente o conceito de moda inclusiva. Luane explica que não se trata apenas de buscar a premiação, mas sim de mergulhar no universo ao longo do processo, compreendendo e se envolvendo com a moda inclusiva.

“Tanto eu quanto o Eduardo fomos impactados por essa experiência. Conhecemos esse campo através de um concurso de moda inclusiva e, ao trabalhar com as peças e interagir com o público, nos apaixonamos por essa área, percebendo ser o caminho que queríamos seguir pelo resto de nossas vidas”, destacou Luane ao relembrar de como tudo começou com o projeto.

Eduardo ainda destaca que a moda inclusiva é pouco conhecida, inclusive entre as pessoas com deficiência, tornando eventos e debates sobre o tema importantes para promover a compreensão do papel e da relevância da moda na vida das pessoas “.Ao compreender a importância das adaptações na vestibilidade, conforto e bem-estar das pessoas com deficiência, as pessoas passam a valorizar questões como acesso a vagas de estacionamento próximas a rampas, que podem parecer pequenas, mas têm um grande impacto na mobilidade e na qualidade de vida das pessoas com deficiência”, explicou o designer.

Luane esclarece que os jurados considerarão as adaptações realizadas nas vestimentas, visando aumentar a autonomia das pessoas na hora de se vestir “Além disso, iremos considerar uma modelagem ergonomicamente pensada, que ofereça conforto e liberdade de movimento. Também serão avaliados produtos que tragam informações de moda, com design e uma narrativa relevante”, explicou a idealizadora.

Conforme Eduardo, os maiores desafios enfrentados pelos profissionais de moda na criação de roupas acessíveis e inclusivas incluem a barreira do medo de sair da zona de conforto. Muitas marcas e profissionais estabelecidos no mercado têm um público-alvo consolidado e um conceito de produção já definido “No Brasil, quase 1/4 da população possui alguma deficiência, enquanto globalmente cerca de 10% da população tem deficiência. Considerar a ergonomia e a facilidade de vestir nas peças permite que as marcas ampliem seu público consumidor, ganhando em acessibilidade e inclusão, sem perder seu público atual. Contrariando um equívoco comum, a produção de roupas inclusivas pode atrair um público ainda maior, incluindo aqueles sem deficiência”.

A relevância da iniciativa da Seman de Moda e do Prêmio Bocaiuva, reside principalmente em direcionar a atenção para o tema da moda inclusiva, uma vez que muitos criadores desconhecem sua existência e trabalho “O evento busca esclarecer o desconhecimento das pessoas com deficiência sobre a moda inclusiva, que visa oferecer-lhes mais autonomia. Além disso, destaca que a moda inclusiva não é apenas sobre adaptações, mas também sobre design e informação de moda. É essencial que a moda supere a segregação presente em grande parte do setor, tornando-se uma verdadeira ferramenta de inclusão”, argumentou Luane.

“A semana de moda inclusiva possui uma relevância significativa para o cenário nacional, ao representar a primeira iniciativa do tipo no Brasil. Até então, havia poucos desfiles ou concursos de moda inclusiva no país.. Esse evento inovador e pioneiro abordará temas como acessibilidade e inclusão no universo da moda. Essa iniciativa marca uma mudança importante no cenário da moda, evidenciando uma maior importância do propósito por trás das criações.”, finalizou

Eduardo.

Inscrições

As inscrições para o Prêmio Bocaiuva foram prorrogadas e estarão abertas até o dia 30 de junho de 2024, às 23h59. Para se inscrever, os participantes devem preencher a ficha de inscrição e anexos disponíveis exclusivamente no site bocaiuvamodainclusiva.com/premiobocaiuva. Podem participar do prêmio estudantes matriculados em instituições de ensino superior, escolas técnicas, cursos livres, profissionais e entusiastas da área de Moda, residentes em qualquer cidade do Brasil. O projeto será realizado na Senac Hub Academ, ao lado do Horto Florestal entre os dias 16 e 21 de setembro.

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: