Festival América do Sul começa hoje e transforma Corumbá em palco de integração cultural

O Festival América do Sul 2026 inicia nesta quinta-feira, 14 de maio, em Corumbá, consolidando a cidade como ponto de encontro das culturas latino-americanas. Até o dia 17, o evento reúne expressões artísticas que vão da música às artes visuais, passando por literatura, teatro, dança, gastronomia e manifestações populares. A proposta é celebrar a diversidade cultural e fortalecer os laços entre povos do continente por meio da arte.

Com o tema voltado à integração e à valorização das identidades sul-americanas, o festival ocupa diferentes espaços da cidade com atividades gratuitas e abertas ao público. A programação busca aproximar artistas, comunidades tradicionais, povos originários e coletivos culturais, promovendo trocas de experiências e narrativas que dialogam com ancestralidade, memória e criação contemporânea.

A abertura oficial acontece na noite do dia 14, com espetáculo musical e apresentação da Orquestra de Câmara do Pantanal e convidados, marcando o início de uma programação extensa. Nos dias seguintes, o público poderá acompanhar oficinas, rodas de conversa, intervenções urbanas, exposições e apresentações teatrais, além de shows nacionais que devem movimentar o Palco da América e outros espaços do festival.

Ao longo dos quatro dias, Corumbá se transforma em um grande circuito cultural, com atividades distribuídas pelo Centro de Convenções e áreas públicas da cidade. Entre os destaques estão encontros literários, vivências de cultura popular, apresentações de dança e ações formativas, reforçando o caráter educativo e participativo do evento.

O encerramento, no dia 17, contará com apresentações artísticas e show musical de destaque nacional, fechando a programação com a proposta de integração entre diferentes linguagens e territórios. A organização reforça que todas as atividades são gratuitas e convida o público a participar deste encontro que celebra a diversidade cultural da América do Sul.

Por Fundação de Cultura

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