VÍDEO: Médico Jonathas Canela nega irregularidades mas apaga vídeo logo em seguida

Canela está sendo alvo de denúncia por aplicação de emagrecedores
O médico Jonathas Canela, dono da clínica que leva o mesmo nome, que está sendo alvo de uma ação policial na manhã desta quinta-feira (14), negou irregularidades no local por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais. A ação acontece após uma denúncia de aplicação irregular de emagrecedores na clínica.
Em seu pronunciamento, Canela afirmava que a clínica recebe denúncias diariamente. “As mesmas pessoas que estão lá na clínica agora, que estou vendo pela câmera, já foram lá umas cinco vezes esse ano”, disse ele.
“Então, é perseguição, sempre houve perseguição e as autoridades têm que fazer o papel delas. Se há denúncia, eles têm que verificar o que está acontecendo. Então, galera, esquece se vocês acham que a clínica vai ter coisa errada”, acrescentou e finalizou. Veja: