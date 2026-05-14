VÍDEO: Médico Jonathas Canela nega irregularidades mas apaga vídeo logo em seguida

Canela está sendo alvo de denúncia por aplicação de emagrecedores

O médico Jonathas Canela, dono da clínica que leva o mesmo nome, que está sendo alvo de uma ação policial na manhã desta quinta-feira (14), negou irregularidades no local por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais. A ação acontece após uma denúncia de aplicação irregular de emagrecedores na clínica.

No vídeo, o médico se pronunciou dizendo que estava viajando para São Paulo, onde terá um atendimento, quando aconteceu a fiscalização. Poucos minutos depois, o vídeo foi apagado.

Em seu pronunciamento, Canela afirmava que a clínica recebe denúncias diariamente. “As mesmas pessoas que estão lá na clínica agora, que estou vendo pela câmera, já foram lá umas cinco vezes esse ano”, disse ele.

Ele acrescentou que todos os procedimentos feitos na clínica são regulamentados. “Podem procurar qualquer coisa na clínica, que nós somos extremamente éticos e tudo que fazemos é documentado, regulamentado, tudo certinho”, defendeu ele.

“Então, é perseguição, sempre houve perseguição e as autoridades têm que fazer o papel delas. Se há denúncia, eles têm que verificar o que está acontecendo. Então, galera, esquece se vocês acham que a clínica vai ter coisa errada”, acrescentou e finalizou. Veja: