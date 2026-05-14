ASL promove noite de leitura dedicada à obra de Conceição Evaristo nesta quinta-feira (14)

A ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras) realiza nesta quinta-feira, 14 de maio, mais uma edição do projeto “Leituras & Conversas”, desta vez dedicada à obra da escritora Conceição Evaristo. O encontro acontece às 19h30, no auditório da instituição, em Campo Grande, com entrada gratuita e formato de clube de leitura aberto ao público, propondo uma imersão nas narrativas e reflexões da autora.

A programação será conduzida pelas acadêmicas Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco, que coordenam o debate sobre a produção literária de Evaristo, marcada pelo conceito de “escrevivência”. A atividade também contará com a participação da professora Bartolina Ramalho Catanante, da UEMS, que irá contribuir com análises sobre os impactos sociais e culturais presentes na obra da escritora.

Reconhecida como uma das principais vozes da literatura brasileira contemporânea, Conceição Evaristo construiu sua trajetória a partir de vivências pessoais e da valorização das narrativas negras e periféricas. Nascida em Belo Horizonte, ela transformou sua experiência de vida em produção literária marcada pela sensibilidade social e pela força da oralidade.

Autora de obras como “Ponciá Vicêncio”, “Becos da Memória” e “Olhos d’Água”, Evaristo consolidou-se como referência acadêmica e literária, com atuação também na área da educação. Sua produção dialoga com temas como identidade, raça e gênero, ampliando o debate sobre representatividade na literatura brasileira.

O projeto “Leituras & Conversas” busca aproximar o público de grandes nomes da literatura nacional e fortalecer o incentivo à leitura em Mato Grosso do Sul. A iniciativa reforça o compromisso da ASL em promover espaços de reflexão cultural e troca de conhecimento entre escritores, pesquisadores e a comunidade.

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