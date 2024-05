Festeiros de São João tem até a próxima semana para solicitar apoio financeiro em Corumbá

Segue aberto o prazo para solcitar apoio financeiro a prefeitura de Corumbá para a realização dos festa de São João pelos festeiros da cidade. A festa que já era marco cultural da cidade e do estado, se tornou é considerada Patrimônio Cultural do Brasil em 2021.

Podem participar do Edital pessoas físicas com idade superior a 18 anos completos, que sejam festeiros ou representantes de comunidades festeiras do Banho de São João, cadastrados junto à Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e comprovem residência no município de Corumbá. O pagamento do prêmio será realizado por proposta, independentemente da quantidade de integrantes que compõem o grupo ou comunidade representada pelo festeiro inscrito.

As regras estão dispostas neste Edital que estabelece a premiação de festeiros do Banho de São João 2024. O valor total do recurso é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerado o pagamento de, no máximo, 100 (cem) cotas de premiação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada.

As inscrições presenciais serão recebidas até as 17 horas do dia 23 de maio no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória, localizado na rua Cuiabá, nº 1181, Centro, nos horários de atendimento ao público, das 08h às 11h30 e das 14h às 17 horas (horários de Mato Grosso do Sul).

Por meio eletrônico, as inscrições serão recebidas até as 23 horas do dia 21 de maio. Toda a documentação deverá ser enviada para o e-mail: [email protected]. A inscrição será validada e analisada por uma comissão formada por servidores da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

De acordo com o Edital (nº 001/2024), a publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial de Corumbá (DIOCORUMBÁ) será no dia 06 de junho. As datas da programação descrita na tabela acima podem sofrer alteração pela FCPH em caso de necessidade de adequação e, se isso ocorrer, será feita a publicação por meio do Diário Oficial de Corumbá.

