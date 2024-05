Prefeitura de Campo Grande oferta cursos gratuitos para jovens em diversos bairros

Com o objetivo de promover capacitação e oportunidades de desenvolvimento profissional aos jovens, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (SEJUV), abriu inscrições para os cursos gratuitos de Marketing Digital: Social Media, Práticas Administrativas, Higiene e Manipulação de Alimentos e Design de Sobrancelha, nos bairros vila Olinda, Tijuca, Caioba e Parque do Sol.

Para garantir uma vaga basta clicar no link e preencher um formulário https://sejuvcg-cursos.cheetah.builderall.com/

As vagas são limitadas e jovens a partir de 15 anos estão aptos a participarem. No curso de Marketing Digital – Social Media serão abordados as principais estratégias de marketing digital e o uso eficaz das redes sociais para promover produtos e serviços. Os participantes aprenderão a criar conteúdo relevante, gerenciar campanhas e analisar métricas para otimizar resultados.

Já o curso de Práticas Administrativas é voltado para quem deseja adquirir conhecimentos básicos em administração. Oferece uma visão geral das atividades administrativas, com foco em organização, gestão de documentos, atendimento ao cliente e técnicas de arquivamento. Para mais informações sobre os cursos, os interessados podem entrar em contato com a SEJUV no (67) 3314-3577 ou (67) 99287-2008.

SERVIÇOS:

POLO ANHANGUERA UNAES

-Marketing digital – Social Media

Data: 20 a 24 de maio

Horário: 13h30 as 17h30

Local: Av. Gury Marques, 3203, Vila Olinda

POLO TIJUCA

– Práticas Administrativas

Data: 20 a 24 e 27 a 29 de maio

Horário: 13h30 as 17h30

Local: Igreja Batista da paz – Rua Dr. João luderitz, 67, Tijuca

– Higiene e Manipulação de Alimentos

Data: 20 a 23 de maio

Horário: 18h30 a 21h30

Local: Igreja Batista da paz – Rua Dr. João luderitz, 67, Tijuca

POLO CAIOBA

– Higiene e Manipulação de alimentos

Data: 21 a 23 de maio

Horário: 18h30 a 21h30

Local: Instituto de desenvolvimento Evangélico – Rua Pilares, 225, Portal Caioba

POLO PARQUE DO SOL

-Design de Sobrancelha

Data: 20 a 23 de maio

Horário: 18h30 a 21h30

Local: Rua Cenira Soares de Magalhães, 544, Parque do Sol

Com informações da Prefeitura Municipal de Campo Grande