Festas Juninas da Capital já tem datas confirmadas e inscrições abertas para barracas

[Por Carolina Rampi, Jornal O Estado de MS]

Já está preparado para pular fogueira e comer muita comida típica? Mesmo que ainda estejamos em maio, dois importantes arraiais de Campo Grande já tem data confirmada para realização: o tradicional Arraiá da AACC/MS e a 22ª edição do Arraial de Santo Antônio. Recheado de música e comida típica, o Arraiá da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) será realizado no dia oito de junho, com duração de 10 horas, das 12h às 22h, no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês.

Segundo a organização, a expectativa é que mais de oito mil pessoas passem para prestigiar o evento. Desde almoço até jantar, haverá venda de comidas como sobá, espetinho, cachorro-quente, pastel, arroz carreteiro, derivados de milho, caldos, drinks, quentão, doces, linguiça de Maracaju e outros quitutes.

O arraiá também trará apresentações musicais, quadrilhas de escolas de Campo Grande, pescaria e área kids. O valor de entrada é de R$10 por pessoa. Crianças de até 10 anos não pagam. Todo o valor arrecadado contribuirá para a manutenção das atividades da instituição.

“Quem participa do Arraiá da AACC/MS, além de se divertir, ajuda a instituição a cumprir sua missão de cuidar de crianças e adolescentes com câncer de todo o Estado. O evento é nosso grande momento para arrecadar e, por isso, contamos sempre com a generosidade da sociedade sul-mato-grossense”, explica Mirian Comparin Correa, presidente e fundadora da entidade.

Já a 22ª edição do Arraial de Santo Antônio será realizado de 12 a 16 de junho, das 18h a 00h, conforme edital. Até o momento, interessados em comercializar produtos durante o evento, poderão se inscrever para credenciamento de barracas de alimentos, bebidas e artesanatos e área kids. A divulgação dos selecionados será no dia 24 de maio. Mais informações sobre o edital, podem ser obtidas no e-mail contato.arraialpmcg@gmail. com e no Diogrande.