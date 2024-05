Ex-prefeito de Anastácio é preso em operação sobre morte de ex-vereador

[Por Laureano Secundo, Jornal O Estado de MS]

Investigação é comandada pelo Ministério Público do Estado com o apoio da corregedoria da PM

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/MPMS) e com o apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar, cumpriu, nessa sexta-feira (17), dois mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão, nos municípios de Anastácio e Aquidauana.

Durante operação que apura a morte de Wander Alves Meleiro, ex-vereador Dinho Vital, o ex-prefeito de Anastácio, Douglas Figueiredo (PSDB) foi preso na manhã dessa sexta-feira (17). A prisão aconteceu quando a casa dele foi alvo de mandado de busca e apreensão, mas os policiais encontraram duas armas tipo carabina, sendo uma de calibre 38 e outra de calibre 22, sem numeração e marca aparente. Também foi apreendida uma pistola marca Taurus, modelo 1s9 calibre 9 mm, com um carregador e quatorze munições marca CBC intactas.

Douglas e os policiais Valdeci Alexandre e Bruno Cesar Malheiros são investigados para apurar responsabilidades no episódio que culminou com a morte do ex-vereador do município de Anastácio. Dinho Vital, assassinado no dia 8 de maio. A morte aconteceu após confusão no aniversário da cidade, em briga política envolvendo o ex-prefeito e atual pré-candidato a prefeito do município, Douglas Figueiredo. Os dois policiais, que estavam na festa, alegaram que apenas reagiram ao ex-vereador, mas a polícia investiga o caso.

O mandado, autorizado pelo juiz da 1ª Vara da Comarca de Anastácio, Luciano Pedro Beladelli, para coletar provas relativas à prática do crime de homicídio qualificado, por meio da apreensão de vestígios físicos ou digitais para serem investigados. Dentre outros objetos foram recolhidos cadernos, agendas, anotações avulsas, extratos, dispositivos eletrônicos, servidores, redes ou serviços de armazenamento em nuvem de qualquer espécie, quando houver suspeita que contenham material probatório relevante para as investigações; sem prejuízo, obviamente, de eventuais instrumentos caracterizadores de crime.

Afastados

Os policiais militares envolvidos na morte do ex-vereador Dinho Vital, de 40 anos, morto a tiros em um confronto, na BR262, no dia 8 deste mês, estão afastados, segundo o advogado de defesa dos militares, Lucas Rocha.

Dinho foi morto com dois tiros e um dos disparos teria sido nas costas. Os policiais passaram pelo setor psicológico da PM e por estarem abalados e acabaram afastados.

Pré-candidato

Além de prefeito de Anastácio, Douglas Figueiredo (PSDB) foi presidente da Assomasul (Associação de Prefeitos de Mato Grosso Sul) nos anos de 2013 e 2014 e vinha sendo apontado como favorito para a disputa eleitoral em Anastácio. Ele surgiu como líder, de acordo com pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência. Na espontânea, Douglas, em fevereiro deste ano, estava com 24%, enquanto Ademir Ales tinha 7,4% e Adriana Elias, 6%.

Inviabilizar a candidatura

O ex-prefeito Douglas Figueiredo, divulgou nota sobre a operação dessa sexta-feira, que culminou com a prisão do ex-prefeito por porte ilegal de arma.

Em nota, o ex-prefeito diz que a operação tenta lhe desmoralizar para inviabilizar sua candidatura a prefeito. “Diante dos lamentáveis acontecimentos da manhã dessa sexta-feira (17) venho a público manifestar minha profunda indignação e esclarecer os seguintes pontos: Lamento veementemente a forma arbitrária como a operação foi conduzida em minha residência A ação configura-se como uma flagrante tentativa de me desmoralizar e inviabilizar minha candidatura baseada em narrativa criada por opositores.”

Víés político e injustiça

“Acredito que essa operação tem um viés político evidente, motivada por minha liderança nas pesquisas eleitorais. É inaceitável que se usam métodos tão questionáveis para tentar me silenciar e impedir que eu continue na pré-campanha que dia a dia tem mais apoio. O meu encaminhamento até à delegacia se deve por um erro relativo a armas de fogo antigas encontradas em minha residência, a qual errei em não buscar o devido registro, a qual responderei perante a lei. Contudo, apesar de estar indignado com as medidas tomadas ao arrepio da lei, me sinto aliviado, pois assim a Justiça poderá dizer à sociedade de uma forma ampla que nada tenho a ver com os fatos ocorridos no dia 8 de maio”.

“Em relação à lamentável morte do Sr. Dinho Vital, motivo pelo qual a operação teria sido realizada, esclareço que o ocorrido foi uma fatalidade, resultado de um momento de destempero e excessos, gravados em vídeo. Não participei de discussão com ele, não briguei e muito menos estava no local no ocorrido e lamento profundamente o que aconteceu. Confio piamente na justiça e tenho convicção de que minha inocência será provada. Acredito que a verdade prevalecerá e que os responsáveis por essa injustiça serão punidos”.

E a nota é finalizada: “Não me renderei as tentativas de me silenciar. Continuarei lutando por um Anastácio mais justo, mais próspero e com mais oportunidades para todos”.

Fiança

O juiz Luciano Pedro Beladelli liberou o ex-prefeito de Anastácio, Douglas Figueiredo, preso nesta sexta-feira ao ser flagrado em posso ilegal de arma de fogo.

A liberdade foi concedida com a condição de pagamento de fiança e comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado; manutenção de endereço atualizado; E proibição de se ausentar da comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial.

